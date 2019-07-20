川普堅稱擊落無人機　伊朗公布3段畫面…「影片時間」證明返航

▲伊朗公布畫面，證明無人機未被擊落。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

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美國總統川普18日宣布，美國海軍兩棲登陸艦拳師號（USS Boxer）行經波斯灣荷莫茲海峽時，擊落一架伊朗無人偵察機。伊朗當局堅決否認此事，伊朗國營電視台19日更公布3段無人機跟拍美軍艦隊的影片，堅稱無人機安全返航，未被美軍擊落。

儘管伊朗始終否認無人機遭擊落，還反譏美國根本是誤擊自家飛機，但川普與白宮19日堅稱，美軍在荷莫茲海峽擊落一架對美軍船艦造成威脅的伊朗無人機。川普向媒體表示，「不用懷疑，我們將它擊落」；白宮國安顧問波頓也說，毫無疑問擊落一架伊朗無人機。

就在川普再三強調後不久，伊朗革命衛隊（IRGC）國營電視台就播出3段無人機監視美軍船艦的影片，鏡頭更對準了飛行甲板拍攝。而從影片的時間紀錄可見，在華府宣布擊落無人機後，伊朗仍持續在監視美軍艦隊。伊朗藉這幾段影片證明，無人機並未被美軍擊落。

川普雖然堅稱無人機在1000碼距離內就被美軍擊毀，但白宮和五角大廈均為透露細節詳情，也沒有提供任何佐證。有美軍官員透露，美艦利用電子干擾手段切斷無人機與控制者的數據聯繫，藉此另無人機墜毀。