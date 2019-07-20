孕婦計程車上破羊水　「雙手扶嬰兒頭」撐到醫院…下車遭逼付1500清潔費！

▲哈里森在計程車上分娩，還被司機逼迫給清潔費。（圖／翻攝自Yokshine Post）

記者陳亭伃／綜合報導

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英國里茲日前一名孕婦因為感受到強烈的陣痛，獨自搭計程車準備到當地的醫院生產，沒想到卻在計程車上破了羊水，甚至嬰兒的頭都已經出來一半，然而就在下車前，計程車司機仍堅持要女子付50英鎊（約台幣2500元）的清潔費，讓這名孕婦來不及進到產房，直接在醫院大門進行生產。

根據英國《每日郵報》報導，23歲的準媽媽哈里森（Dana Harrison）在家感受到一陣陣痛後，立刻自己獨立的叫了計程車到醫院準備生產，沒想到就在路程中，因為羊水破了胎兒忍不到醫院就慢慢開始分娩，當下機程車司機相當憤怒，不斷要求哈里森要忍到醫院。

可憐的哈里森因為擔心寶寶的安全，不顧一切的在車上將寶寶的頭先擠出避免窒息，沒想到就在抵達醫院門口時，原本僅6英鎊的車資，計程車司機堅持要哈里森付50英鎊才能下車，原因是「這是你弄髒我的車的清潔費」，這讓已經在醫院門口待命的醫療人員相當傻眼。

▲計程車司機強硬要求車子清潔費，讓哈里森逼迫在輪椅上產子。（圖／示意圖／Pixabay）

計程車司機一度不願讓哈里森下車，堅持雙方談到合理的車資和清潔費，最終哈里森給了司機30英鎊（約台幣1500元）希望可以趕快讓自己進到生產房。可惜嬰兒還是來不及進到產房，就讓哈里森在醫院門口的輪椅上直接生產。

哈里森憤怒的表示，直到自己生產完，這名司機還在外面大吼大叫，「這根本就是一個可怕的男人，只因為我是因為生產不小心弄髒他的車，這一切也不是我願意的，甚至大部分都已經被我的褲子吸乾那些羊水」對此計程車行的業者表示，還是無法在事後透露司機名字，這是基於對司機的保護。