定妝噴霧6種超神用法！三明治定妝法、眼影變眼線　還能更顯色

記者張毓容/綜合報導

高溫炎熱的夏天裡,妝容最重要的就是持久性,能延長持久度的定妝產品早已是基本配備,尤其方便攜帶的定妝噴霧更是油肌必備,但你以為定妝噴霧只能用在全臉完妝後定妝嗎?No!其實定妝噴霧還有許多隱藏版用法,妝前保濕、妝中讓彩妝色彩更顯色,妝後還能定妝、補妝全都包!快來看看定妝噴霧的6種神級用法,你知道幾個?

1.妝前保濕



定妝噴霧裡通常也含有保養成分,尤其是保濕成分,所以也很適合在妝前拿來急救,當作保濕噴霧使用。上底妝前,將定妝噴霧距離臉部20~30cm均勻噴灑全臉,幫肌膚補充水份,提升後續上妝的服貼度。但要注意的是,如果是使用含有成膜劑的定妝噴霧,建議要在防曬乳或隔離霜後使用。

2.噴濕美妝蛋



美妝蛋是許多女孩愛用的上妝工具,大家都知道美妝蛋要沾水擰乾後使用,這樣拍開粉底液,底妝就會薄透又服貼。而定妝噴霧裡含有成模成分和保濕成分,用噴霧噴濕美妝蛋用來代替一般自來水,可以讓底妝更加持久服貼。

3.三明治定妝法



從韓國火起來的三明治定妝法,尤其容易冒汗的人或出油到糊妝的油皮星人一定要學起來!首先,在上好底妝後先噴一層定妝噴霧,等噴霧自然在臉上乾透成膜後,接著在臉上輕掃一層蜜粉,再噴一次定妝噴霧,這樣的「三明治定妝法」經過許多網友測試,持妝效果可比單單一層蜜粉延長了好幾個小時。

4.眼影濕用法



有些眼影顏色好美但很會飛粉,或是大亮片眼影不好上色怎麼辦?定妝噴霧這時也能派上用場!先用定妝噴霧噴濕眼影刷再沾取眼影刷上眼皮,顏色不僅更飽和顯色,也能增加服貼度和持久性。

而且這個方法還可以進階拿眼影來畫眼線,一樣用定妝噴霧噴濕眼線刷再沾取深色眼影粉,就能創造出類似眼線膠的效果,畫出俐落又飽和的線條。

5.全臉完妝後定妝



這個用法就是最常見、大家也最熟知的用法。當整個妝容都完成後,定妝噴霧拿離臉部20~30cm的位置均勻噴上全臉,不僅可以使底妝持久服貼,也能幫助眼妝、眉毛等重點部位更持妝、不易掉色。

6.補妝更自然



補妝最怕新舊妝感卡卡不融合,東一塊西一塊或甚至補不上去。補妝時要先用化妝棉或面紙,吸掉臉上的汗水和多餘油脂,噴上一層定妝噴霧,等待自然乾透,再上一層蜜粉或粉餅,再噴一層定妝噴霧,這樣就能讓你補完像是剛畫完妝一樣,自然貼合又薄透。

在韓國長年稱霸銷售冠軍的MAKE UP FOR EVER經典定妝噴霧「超光肌活氧水」,今年夏季升級為更保濕、更持久的「激活版」,不僅潤澤效果、亮澤度提升,可維持12小時定妝效果;另外NYX Professional Makeup和日本植物保養品牌BOTANICAL ESTHE也都有推出保濕水感噴霧,瞬間補水、補妝都很適用。



MAKE UP FOR EVER 超光肌活氧水-激活版內含金蓮花萃取物與紅藻萃取複合物,潤澤保濕效果提升,可立即補充肌膚底層水分63%,使用後亮澤度更佳,還添入清新氣味,使用起來更舒適。

NYX Professional Makeup 裸漾水感噴霧是一款多用途的水感噴霧,可在妝前保養步驟時使用,亦可搭配濕敷,加強肌膚保水度;也可於補妝時使用,讓妝感更服貼,並增添水亮光澤。



日本熱銷的植物瞬效保養品牌BOTANICAL ESTHE推出噴霧式的保濕精華水,92%以上天然成分,20種植物濃縮保濕精華,2秒瞬間補水,妝前加強保濕和妝後定妝都OK。

