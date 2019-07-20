密集恐懼者勿入！奈良7月神秘「鹿聚會」　全折腿趴草坪萌爆

▲ 奈良公園17日晚間有神祕的鹿聚會。（圖／翻攝自推特／奈良國立博物館）

實習記者許祐誠／綜合報導

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每次到奈良，必會造訪奈良公園內的小鹿斑比，有趣的是，奈良國立博物館職員於18日在推特上分享2張照片，從中能看到超多隻鹿塞爆博物館附近的草坪上，看似在參加某種神秘聚會。據館員說法，每年鹿聚會的時間大多都在7月，而且時間都是傍晚5時至6時，據傳是為了消暑，但此說法尚未證實。

據日媒J-CAST報導，每年七月傍晚5至6時左右，奈良鹿都會固定到公園的某塊草坪上參加聚會，今年也不例外。奈良國立博物館就於18日在推特上po出17日晚間、鹿群集中在草坪上的照片，並大讚這是「博物館風光」。

▼ 奈良公園的神秘鹿聚會。（圖／翻攝自推特／奈良國立博物館）

值得一提的是，據傳鹿群每年七月聚集在草坪上是為了消暑，但一名網友佐佐木香輔於16日在推特上po文表示，鹿聚會跟往常一樣熱鬧，即便是涼夏，每天還是仍有許多鹿聚集，突然有點懷疑消暑的說法。

今夕の奈良博前。鹿だまりが例年のように盛り上がってきてます…冷夏といえどこれだけ毎日集まってるので、涼しさを求めて集まる説に若干の疑いが……。。 pic.twitter.com/IdNeeB9uLr

此文一po出後，立刻吸引許多網友關注，該篇貼文也獲得1.1萬個讚，5800次分享。許多網友看到鹿集會的照片後，紛紛留言表示，「太可愛了吧」、「我也好想親眼見證」、「我一點都不忌妒！」、「我以為是炸雞」、「是不是在等傳說的山獸神」、「親愛的回來啦」、「我昨天16:30去，大約有30隻鹿，今天有多少隻」、「每天18:00左右是高峰」。

事實上，鹿聚會早在7月初就開始活動，博物館官方推特就曾在4日PO出照片表示，即使下雨也可以看到鹿。

【博物館風景】

雨が降っても鹿だまりはできるようです。（7/3撮）#鹿 #鹿だまり #奈良公園の鹿 #奈良国立博物館 #なら仏像館 pic.twitter.com/bZw073ER2N

鹿だまりを見に、18時過ぎに着くように奈良博へ参りました

ほとんど日本語は聞こえませんでした

みなさま、鹿の間に入っては記念撮影をしておられました

初めはこのくらい pic.twitter.com/HKxRUIU0eK