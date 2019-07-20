FaceApp爆紅！按「同意」個資全曝光　CNN：我們根本不把隱私當回事

▲FaceApp。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

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瘋迷全球的變臉APP「FaceApp」內建的變臉特效，可以讓人一秒變老臉，讓各界名人與網友躍躍欲試，不過卻也引發資安疑慮。原來這款APP是由俄羅斯的開發商所推出，它能夠「完全取得用戶的私人照片和手機資料」，美國會議員也要求FBI介入調查，但部分網友卻認為政府小題大作。CNN則認為，這次的事件也凸顯出，用戶缺乏對個人資料保護的敏感度，說穿了，或許大部分的人根本不在意。

首先對這款APP提出資安疑慮的是工程師諾齊（Joshua Nozzi），不過就在諾齊於推特上提出此疑慮後不久，就有其他資安研究員駁斥他的說法指出，FaceApp並不會存取「所有」手機上的照片，只會存取用戶點擊上傳的幾張。FaceApp開發商也迅速發出聲明，強調沒有將照片與資料授權給第三方，並聲稱「99%的用戶並未登入，因此公司無法取得足以確認個人身分的任何資料」，而且上傳的影像多數在48小時候就會從伺服器刪除。

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FaceApp的使用條款上寫著「本程式可以在無償的狀況下，任意使用、複製、修改、公布、再利用您在公開平台的用戶內容或肖像」。CNN指出，許多網站、軟體都會加入類似的文字，以維護自己任意使用用戶的個人資料、圖片與其他內容的權力。以臉書（Facebook）為例，該網站《隱私政策》即寫明所有會蒐集的資料類型，甚至還包含使用的裝置資訊，也會和第三方合作夥伴分享資料。

過去個人隱私的傳遞通道較為單一，但是在數位時代裡，任何只要能連上網的裝置，都能記錄每個用戶的數位足跡，尤其各種修圖軟體、照相程式、或是指紋辨識，都恨讓自己的生理訊息在按下同意條款的那一刻，全部公開讓科技公司任意使用。當人們在批評惡劣的科技公司如何處理我們的個資時，或許也該想想自己對隱私的敏感度，有沒有把個人資料「當作一回事」。