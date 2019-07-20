避孕器「上臂→左肺」CT照曝光！　醫曝關鍵風險：跑到血管了

▲ 報告指出，女子分別在2010年、2013年、2017年使用皮下植入避孕器。

記者詹雅婷／綜合報導

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葡萄牙一名31歲女子使用皮下植入避孕器已有8年的時間，但在過去3個月之中，陰道卻有異常出血的狀況發生，決定就醫。令人意外的是，醫師在檢查後發現，原本該在上臂位置的避孕棒不見蹤影，照了電腦斷層掃描（CT Scan）後，才在左肺的位置找到它，直呼這是相當罕見的狀況。

每日郵報引述英國醫學期刊（BMJ）臨床案例報告指出，當醫師們發現避孕棒可能移至身體其他部位的狀況後，便進行電腦斷層掃描（CT Scan），隨後在女子左肺位置發現避孕棒。據瞭解，植入物位移的風險在於放置技術，而在此案例當中，因為避孕棒植入皮下的位置相當深，造成它被血管吸收，並透過血液跑到身體別的地方。

事後，女子接受手術，順利把避孕棒取出來，且身體復原狀況良好，4天後就出院回家。只不過，醫師們並未解釋陰道異常出血的原因。

婦科專家塔尼亞阿迪（Dr Tania Adib）表示，其實此種避孕裝置的風險相當低，但若沒有正確地放置它，風險就會提高，建議使用皮下植入避孕器的女性，都應該要定期檢查它的位置，確保位移的情況沒有發生。