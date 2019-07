登月50年／阿姆斯壯太有名…兒子成為工程師、音樂家　堅決拒當太空人

▲阿姆斯壯成為第一位踏上月球表面的人。圖中人物為艾德林,面罩反射出來的人影為阿姆斯壯。(圖/達志影像/美聯社)



記者丁維瑀/綜合報導

阿波羅11號(Apollo 11)登月50周年,太空人阿姆斯壯(Neil Armstrong)成為首位踏上月球的人類,當時成為媒體焦點。BBC記者戈許(Pallab Ghosh)則回憶自己採訪過阿姆斯壯的難得經歷,他也接觸這名太空人的長子與小兒子,詢問對方在父親極高知名度下,分別背負著哪些期待。

戈許形容,阿姆斯壯從月球回來後受到熱烈歡迎,然而他沒有欣然擁抱光環,反而喜歡低調的日子,「他不愛受訪,他的沉默讓謠言有空間成長,每10年登月紀念日都能拿來重提。」外界眼中,阿姆斯壯似乎給人一種隱居的感覺。

阿姆斯壯獲得克蘭菲爾德大學(Cranfield University)榮譽學位時,戈許是位年輕記者,正好受到邀請前往採訪。戈許表示,他相當緊張,對方可是首位踏上月球的人,「然而他很親切,讓我感到輕鬆自在,並且深刻回答我的問題。」

▲阿姆斯壯、柯林斯與艾德林達成阿波羅11號太空任務。



事實上,礙於預算縮減,阿波羅計畫中有多項任務被取消。阿姆斯壯當時察覺到戈許對此的痛苦,他說,夢想仍在原處,現實可能已經褪色,但有天它會再度回歸。

此次採訪16年後,阿姆斯壯又與其他太空人來到英國,參加登月40周年活動,受訪地點位於希斯洛(Heathrow airport)機場附近一家酒店。戈許試著提醒阿姆斯壯,他們兩人在很久以前見過面,「讓我驚訝的是,他給我同樣溫暖、安慰的笑容,他說他確實記得,並溫柔談到那天。」

阿姆斯壯當時拒絕了另一場採訪,他並不想奪走其他太空人身上的焦點。2012年8月,他接受心臟血管繞道手術,同月25日死於手術相關的併發症,享壽82歲。

阿姆斯壯的小兒子馬克(Mark)以及孫女卡莉(Kali)都是音樂家,兩人來到BBC工作室受訪,一同欣賞美國國家航空暨太空總署(NASA)記錄的登月畫面。卡莉看著阿姆斯壯震撼人類的歷程,忍不住讚嘆,「爺爺,做得好!」

馬克說,其實大眾對於他父親的印象是錯誤的,「我想我父親可能被媒體誤解。」他補充,阿姆斯壯很體貼,有著強大的幽默感,同樣也熱愛音樂,不是那種一直告訴孩子要做什麼的父親,反而更像一位老師,向小孩展現不同的選擇,同時鼓勵他人謹慎思考,做出正確的選擇,他一生都以身作則。

戈許後來也找到機會訪問阿姆斯壯的長子瑞克(Rick)。瑞克現在是一名軟體工程師,他很喜歡自己能成為阿姆斯壯的兒子,不過有時他也對爸爸的「傳奇身分」感到壓力,或許他也想過成為太空人,然而最後沒有這麼做,因為不想面對比較。

▲阿波羅11號太空人返回地球,受到全世界熱烈歡迎。



被問及父親留給後人的遺贈是什麼,瑞克回答,他不會想到父親一個人,而是會想起阿波羅計畫背後的整個團隊,數千人共同達成目標,登月任務最後帶給世人無限啟發,「很多人來找我,訴說他們成為科學家、工程師、醫師等等,因為他們被60年代的事情激勵,這樣的價值是無法計算的。」

