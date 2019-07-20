縱火奪34命「害死大票年輕人」！　嫌搭機飛大阪轉院治療

▲ 京都動畫工作室遭縱火34人喪命，社長八田英明強調，公司將會協助受害員工家屬，表達慰問之意。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

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日本京都動畫（又稱「京阿尼」）縱火事件奪走34條人命，已知多數罹難者為年輕人，而現年41歲男嫌青葉真司20日則是搭機前往大阪另間醫院接受治療。談及此案，京都動畫社長八田英明今表示，希望當局能在結束相關作業後，盡快拆除已經燒毀的第一工作室，並考慮把原址改建成公園，同時設置紀念碑。

綜合NHK、朝日新聞報導，此次事件的罹難者身分均未公開，但已知死者大多為20多歲及30多歲的年輕人，且以女性居多。消息指出，20多歲的死者人數多達15人，30多歲的有11人，40多歲的有6人，60歲以上的1人。另名搶救不治的死者為男性，但年齡仍有待釐清。

「想必部分附近居民不會想再看到這棟建築物」，八田英明坦言，他傾向能早日拆除火場建物，並希望能在原址改建公園設置紀念碑。

▲▼ 警消在縱火現場展開調查。（圖／路透）

日本警方19日以「案情重大」為由，罕見公布尚未正式逮捕的縱火犯身分，也就是現年41歲男嫌青葉真司。

根據八田英明的說法，他先前從未聽聞過青葉真司的名字，也沒有發現這個名字出現公司信件當中，對方沒有造訪過總公司或工作室，更未曾向京都動畫投稿。警方研判，很有可能是青葉真司單方面不滿京都動畫，抱持恨意，才會犯下此案。

事實上，青葉真司縱火後，臉部、腿部都有嚴重燒傷。根據稍早消息，他已於今上午10時許搭乘醫療直升機轉院，前往大阪專精燒傷醫療的大學醫院接受治療。

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▼ 多名國內外人士來到現場，送花致哀。（圖／路透）