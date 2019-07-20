2019年全球聲望排行榜！蜜雪兒獲女性最高　中國第一夫人彭麗媛首上榜

▲ 比爾蓋茲和蜜雪兒·歐巴馬分別佔據男女排行榜冠軍。（組圖／取自比爾蓋茲／蜜雪兒·歐巴馬臉書）

實習記者許祐誠／綜合報導

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2019年全球聲望最高人物排行榜（World's Most Admired 2019）出爐！本屆由前第一夫人蜜雪兒·歐巴馬（Michelle Obama）擠下好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie），榮獲女子組排行榜冠軍。男子組方面，則由企業家比爾蓋茲（Bill Gates）蟬聯寶座。有趣的是，今年也有不少華人新面孔擠進排行榜，像是中共領導人習近平的妻子彭麗媛榮獲第7名，大家深受喜愛的女星楊冪也入榜第20名。

總部在英國的網路調查機構Yougov，這次針對41個國家、訪問超過4.2萬人的觀點，總結所有數據後得出全球聲望最高人物排行榜。據調查，自2018年以來，男子組前五名基本上都保持不變，比爾蓋子蟬聯第一，美國前總統歐巴馬（Barack Obama）榮獲第二，第三至第五名全是華人，依序是影星成龍、習近平和富商馬雲。

值得一提的是，今年男子排行榜有2位新面孔，而且都是印度演員，分別是有「寶萊塢之王」美名的沙·魯克·罕（Shahrukh Khan）和寶萊塢三K天王之一的薩爾曼·汗（Salman Khan），兩人名次依序為第16和第18名。

▼ 沙·魯克·罕和薩爾曼·汗。（組圖／取自沙·魯克·罕／薩爾曼·汗臉書）

女子排行榜也新增5名新面孔，其中2人都和世界領導人結婚，分別是第19名的美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）以及第7名的中國第一夫人彭麗媛。另外3位則是發明抗瘧藥的中國科學家屠呦呦、曾於1994年獲選環球小姐的寶萊塢女星蘇絲米塔·森（Sushmita Sen），以及主持脫口秀節目《艾倫·狄珍妮秀》的狄珍妮（Ellen Lee DeGeneres）。

▼ 梅蘭妮亞和彭麗媛在「川習會」畫熊貓、做旗袍。（圖／達志影像／美聯社）

有趣的是，研究發現，女性排行榜入選的人大多都是藝人，因為有12名入選者的身分都是影星、歌手或是主持人，像是英國女星艾瑪華森（Emma Watson）和安潔莉娜裘莉。至於男姓方面，則以擁有政治、商業或是體育背景的男性人物主宰排行榜。例如，葡萄牙足球巨星C羅今年上升3名，來到第7名，巴塞隆納隊隊長梅西位居第9名，巴基斯坦總理伊姆蘭（Imran Khan）也獲得第17名。

至於大家關注的華人影星方面，香港樂壇「四大天王」之一的劉德華和容貌姣好的女星楊冪，則分別佔據男女排行榜的第20名。

*********底下有完整版排行榜**********

▼ 楊冪和劉德華。（組圖／取自楊冪／劉德華微博）

全球聲望最高人物排行榜／男性

1. 微軟創辦人－蓋茲（Bill Gates）

2. 前美國總統－歐巴馬（Barack Obama）

3. 香港影星－成龍

4. 中國國家主席－習近平

5. 阿里巴巴創辦人－馬雲

6. 印度總理－莫迪（Narendra Modi）

7. 葡萄牙足球員－克克里斯蒂亞諾．羅納度（C羅）

8. 藏傳佛教格魯派的最高領袖－達賴喇嘛

9. 阿根廷足球員－梅西

10. 俄羅斯總統－普丁

11. 著名投資者－巴菲特

12. 印度演員－阿米塔巴屈臣（Amitabh Bachchan）

13. Tesla及SapceX創辦人－馬斯克（Elon Musk）

14. 美國總統－川普

15. 天主教教宗－方濟各

16. 印度演員－沙魯克汗（Shahrukh Khan）

17. 巴基斯坦總理－伊姆蘭汗（Imran Khan）

18.印度演員－薩爾曼汗（Salman Khan）

19. 土耳其總統－艾爾段

20. 香港影星－劉德華

全球聲望最高人物排行榜／女性

1. 美國前第一夫人－蜜雪兒

2. 美國脫口秀主持人－歐普拉（Oprah Gail Winfrey）

3. 好萊塢演員－安潔莉娜裘莉

4. 英女皇－伊莉莎白二世（ueen Elizabeth II）

5. 英國女星－艾瑪華森（Emma Watson）

6. 諾貝爾和平獎得主－馬拉拉（Malala Yousafzay）

7. 中國第一夫人－彭麗媛

8. 美國前國務卿－希拉蕊（Hillary Clinton）

9. 諾貝爾醫學獎得主－屠呦呦

10. 美國歌手－泰勒絲（Taylor Swift）

11. 美國歌手－瑪丹娜（Madonna）

12. 德國總理－梅克爾（Angela Merkel）

13. 印度演員－帕杜珂內（Deepika Padukone）

14. 印度演員－琵豔卡喬普拉（Priyanka Chopra）

15. 美國脫口秀主持人－艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres‏）

16. 印度演員－艾許娃雅雷（Aishwarya Rai）

17. 印度演員－ 蘇絲米塔森（Sushmita Sen）

18. 英國首相－梅伊（Theresa May）

19. 美國第一夫人－梅蘭妮亞（Melania Trump）

20. 中國影星－楊冪



