溪邊洗衣、洗澡…女子雙眼疼痛難耐　醫生拉出數十條「黑色蠕動寄生蟲」　

記者張方瑀／綜合報導

天氣炎熱的暑假，很多人都會選擇的溪邊、海邊玩水，不過除了注意避免溺水以外，還有另個潛在風險，那就是寄生蟲。越南一名女子因為眼睛持續疼痛了好幾天，受不了就醫後才發現，她的眼睛內有數十條黑色寄生蟲，醫生用棉花棒將蟲挑出來後，牠們還是繼續在蠕動。醫生表示，這名女子居住的村莊習慣在溪裡洗澡、洗衣服，可能就是這樣才讓寄生蟲跑進眼內。

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這名住在越南高平省（Cao Bằng）北部村莊的女子，因為眼睛連日疼痛不適，最後受不了跑去城內的診所就醫。結果醫生竟發現她的眼內有數十條大小約5公分的黑色小蟲，醫生就用棉花棒把牠們一條條拉出來，從影片中可以看到，把這些寄生蟲放回水里後，牠們還是一直蠕動著。醫生表示，該名女子居住的村莊，習慣在溪邊洗衣服、洗澡，可能就是這個原因，讓寄生蟲有機會跑入人體內。

世界衛生組織（WHO）指出．寄生蟲進入宿主體內後，若無及時發現，就會在體內存活數年，期間可能擴散至其他器官，嚴重影響健康，進而影響認知能力，最後可能導致死亡。目前的感染案例大多發生在開發中國家，因為這些地區沒有足夠的衛生系統，日常的飲用水也不夠乾淨，容易讓寄生蟲從汙染環境進入人體內。