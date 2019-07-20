日韓貿易戰緊繃！日考慮列南韓進「非友好國家」川普尷尬回：都是好朋友嘛～

▲日韓貿易戰開打，逐漸影響到世界經濟。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

請繼續往下閱讀...

原以為對世界經濟不會造成太多問題的「日韓貿易戰」，如今已經悄悄發酵，本月初日本針對出口到南韓的氟化聚醯亞胺、光阻劑，以及氟化氫等三種半導體製造原料及戰略物資進行管制，雖然看似出口值不是很大，但對於南韓製造3C產品卻有極大的影響，美國總統川普對此事發表看法，「雙方都是我的好友，只要需要我都會在」也間接說出自己的中間立場。

綜合外媒報導，川普19日在白宮舉辦的活動中，被問到如何看到「日韓貿易戰」一事，川普表示南韓總統文在寅、日首相安倍晉三都是他的好友，如果有需要他都會在，但卻沒有提出具體作法，僅片面傳達「希望日韓可以好好解決問題，因為雙方的貿易關係確實緊繃。」

而日本之所以挑上這3種材料進行管制，其實對日本經濟影響相當小，但是日本卻掌握全球一半以上的市占，因此將會對南韓的科技製造帶來不小的衝擊。日韓在幾次接觸的情況下，日本態度仍然強硬，甚至傳出將把南韓從友好國家名單中刪除。

南韓總統文在寅在日韓貿易戰開打之際，曾向美國川普求助，但美國卻沒有太大回應。美國國務院新任亞太助卿史達偉（David Stilwell）表示，美國作為日韓兩方的盟國，會盡可能協助化解將於，但仍未解釋詳細的方式。