油輪遭伊朗「拖到海事組織扣留」　英外長爆氣：第2艘了無法接受！

▲英國油輪Stena Impero「史坦納地國號」遭扣押。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

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波灣局勢升溫，19日再度傳出伊朗革命衛隊在波斯灣扣留一艘「插有英國國旗」的油輪，船上23名船員船公司也皆無法聯繫上，英國外交部如今終於坦承第2艘油輪已經遭到奪取，令人無法接受。

根據英國《BBC》報導，伊朗革命衛隊新聞網站《賽帕新聞》（Sepahnews）宣布「史丹納帝國號」（Stena Impero）因為未尊重國際海事規定，因此伊朗革命衛隊應霍爾木茲甘港口暨海事組織（Hormozgan Portsand Maritime Organisation）要求，將該艘油輪沒收。

英國官方表示，原定「史丹納帝國號」將開完沙烏地阿拉伯港口，在行經波斯灣入口荷莫茲海峽時，突然轉向，在前面已經有類似情況發生，我們立即尋求進一步的消息跟評估情勢。伊朗當地媒體則提到，這艘油輪遭到扣留後，已經交給海事法律組織。

船公司表示，「史丹納帝國號」在經過荷莫茲海峽時，遭到多艘不明小船和一架直升機包圍。英國外交部長則表示，這兩次的油輪遭到奪取，令人無法接受，而對於第二艘油輪遭到扣押伊朗卻遲遲沒有給回應。