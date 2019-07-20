浸泡勝過搓洗！「乾淨」內衣浸泡1.5小時　溶出超噁髒水如泥濘

▲內衣髒水顏色超噁。（圖／翻攝自Facebook／Mums Who Clean）



記者張方瑀／編譯

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作為每天都會穿到的貼身衣物，你平均多久會洗一次內衣呢？澳洲一名婦女把剛用洗衣機清洗完畢的內衣，重新用放滿手洗精的水盆浸泡，沒想到整盆水直接變成咖啡色，嚇的她直呼，平常穿的內衣到底有多髒！

澳洲一名婦女日前在「清潔媽媽」（Mums Who Clean）臉書社團中po出一張照片，照片中有個水盆裝著滿滿咖啡色的汙水，看起來像是剛清洗完泥土的樣子，結果竟是浸泡「剛從洗衣機拿出的內衣」所留下來的髒水。這名婦女表示，她當時心血來潮就把剛洗好的內衣，再重新用放滿手洗精的水盆裡浸泡，「1個半小時回來後看到水成了這種顏色，天知道平常穿的內衣到底有多髒。」

《每日郵報》指出，儘管洗出的水看似非常噁心，但若是內衣穿在身上並無任何過敏反應，基本上可以不用太擔心。一般來說內衣每兩到三天就應清洗一次，而且最好用浸泡的方式，才有辦法把附著在內衣上的髒污給溶解出來，也不建議把內衣直接丟入洗衣機中，因為強烈的滾動恐怕會讓鋼圈變形，降低內衣的使用壽命。