墜海第一視角影片曝光！機師不甩警告直衝潟湖　乘客水中驚逃1死

記者丁維瑀／綜合外電報導

巴布亞紐幾內亞「紐幾內亞航空」（Air Niugini）一架波音737班機去年9月發生墜機事故，事故調查委員會日前公布當時畫面，顯現機師數次忽視響起的警報器，完全不管「低空飛行」的警示，最後飛機衝出跑道並墜入外海。這起事件導致1名男乘客死亡，另有9人受傷。

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《每日郵報》報導，去年9月28日，這架客機原本準備降落於密克羅尼西亞，最後卻墜入太平洋，除了造成1死9傷，還有多名乘客設法從楚克潟湖（Chuuk Lagoon）逃到安全地點。巴布亞紐幾內亞當局調查後發現，機師在預備著陸時無視請求「拉起」的警報，此外，他先前也多次忽略警示。

報告中並未提及機師與副機師的姓名，兩人分別為巴布亞紐幾內亞與澳洲籍，畫面被切斷前，副機師大吼「太低，我們太低了！」第一視角駕駛艙的影片可見，他們在靠近跑道時忽略多項自動警告，報告寫道，「他們沒有採取積極措施來阻止高速下降，避免降落在瀉湖。事實上，兩人都未察覺到快速發展的不安全情況。」

▲機師忽略高度太低的警告。（圖／翻攝自臉書）



調查發現，機師依據過往安全著陸的經驗，認定這些警報令人感到討厭，因此才會忽略警示，兩人繼續試圖在楚克國際機場（Chuuk International Airport）降落，儘管當時天氣惡劣導致視線相當模糊。

事故發生後，飛機一半陷入潟湖中，12名機組人員與34名乘客試圖前往安全地點，所幸當地小船以及美國海軍正好在附近，這些人得以獲救。據了解，死亡的男子沒有繫上安全帶，頭部受到嚴重創傷，可能在墜機幾分鐘後就喪生。

紐幾內亞航空已同意進行幾項改變措施，包括增加飛往楚克州（Chuuk）機組人員的培訓，未來也會加強著陸時的限制。這架攝事的波音737-800客機與波音737 MAX 8並不同，後者出於安全考量目前被下令停飛。