學川普！男店員嗆拉丁裔顧客「回去自己的國家」　工作丟了

▲男店員槓上拉丁裔顧客。(圖/翻攝自推特)



記者丁維瑀/綜合報導

請繼續往下閱讀...

美國伊利諾州內珀維爾(Naperville)一間便利商店日前發生衝突事件,當時一名男店員看見女顧客布特羅(Carolina Buitron)的表姐妹站在店外,起初他試著表現友善,但聽聞這群人來自墨西哥後,他開始質疑對方身分,並要這群女子回到「自己原本的國家」。數十人17日來到店門口抗議,該名男店員已被解僱。

CNN報導,布特羅說明,她16日與表姐妹在內珀維爾一家「巴奇便利商店」(Bucky's Convenience Stores)附近騎腳踏車,當時有輛單車壞掉,她15歲的親戚便進到店內購買洋芋片,同時有人站在外面等待他人來救援。

涉事的男店員一開始都很有禮貌,接著他詢問布特羅是否領養了店外的女子,當他得知這群女人來自墨西哥,他詢問,「她們是合法的嗎?」店員的身分目前並未被揭露,當時他指著自己的胸口說,「我是美國人。」



影片中可以聽見有一名女子詢問男店員,「你的問題是什麼?」男店員也坦白回答,他認為這些女子非法來到美國,必須回到原本的國家,「你們是公民嗎」、「難道你們不知道規則嗎」。

雙方陷入越來越激烈的爭執,其中有女子說要報警。男店員則回覆,美國移民及海關執法局(ICE)會來到現場,「你待在錯誤的國家。」彼此爭執的影片隨後在臉書引起熱議。

擁有該家便利商店的「布坎南能源公司」(Buchanan Energy)18日發布聲明指出,涉事男店員已經不在店內工作,他的行為不符合企業理念,「我們正在理解狀況並管理人事問題,我們很認真看待此事,會努力確保所有顧客都受到尊重。」

I am aware of the video circulating on social media regarding an incident that recently occurred at a gas station in...

內珀維爾市長希瑞科(Steve Chirico)17日譴責社區內部的仇恨行為,當地警局正審視影片並展開調查,「讓我直白來說,仇恨不容於內珀維爾,坦白講,這種行為在整個社會都沒有容身之處,我們的城市以向所有人保持開放、包容而驕傲。」

NBC報導,民主黨籍眾議員克里希納姆基(Raja Kristhnamoorthi)表示,男店員的言語,正是總統川普所推動的,這種行為不能被接受。川普本周攻擊4名少數族裔的民主黨籍女議員,要求她們回去「自己的國家」。