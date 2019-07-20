印度婦女生下「腦膨出」三頭女嬰：懷孕時沒感覺　產科醫生受驚…存活率曝光

▲印度北方邦一名婦女生下三頭女嬰。（圖／翻攝自當地媒體「FAJAR News」）

記者張靖榕／綜合外電報導

請繼續往下閱讀...

印度北方邦伊塔自治區（Etah）一名婦女日前生下「三頭女嬰」，引起國際關注。據了解，該名女嬰因為頭顱缺陷導致腦內組織向外「膨出」，將由醫師透過手術移除。

綜合外電報導，女嬰在一家醫療中心出生，有一個正常具有五官的頭部，另外2顆幾乎與頭等大的肉球就長在後腦杓上，表面光滑，最突出部分甚至沒有毛髮，隨後她就因為醫療中心資源不足，被轉送到區立醫院。生下女嬰的印度婦女表示，懷孕期間沒有太不舒服的感覺，只有在分娩時特別疼痛。

因為情況實在太罕見了，負責接生女嬰的醫生看到時，整個人還愣了一下，而一旁目睹分娩過程的醫護人員，更是毫不諱言地形容女嬰「就像外星人一樣」。為了確定原因，醫生為女嬰安排人生第一場核磁共振檢查，判斷是「腦膨出」，因為她先天性神經管缺損，導致頭顱留有破口，腦內組織向外「膨出」，才會形成獨特的外觀，之後將會視情況切除多餘的部分。

儘管這樣的情況實屬罕見，其實非洲國家已有不少先例。醫療報告顯示，被診斷患有「腦膨出」的嬰兒有55％的存活率，但未來發育情況難以被準確預測，因為隨著出生時間越久，可能的併發症會漸漸出現，到時存活率只會變得更低。報告指出，這55％存活下來的嬰兒當中，75%會出現不同程度的精神缺陷。

Baby girl ‘born with THREE heads’ stuns doctorshttps://t.co/ad3hb3fPfB pic.twitter.com/s9emMbCfw7





