京阿尼縱火34死！社長悲痛勘查：整棟變一片黑　將公開已完成作品

▲民眾前往京都動畫，獻花致意祈福。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

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京都動畫（暱稱「京阿尼」）在18日早上遭到41歲男子青葉真司縱火，在19日晚間又有一名傷者不治，死亡人數增為34人。京都動畫社長八田英明19日下午回到已被燒毀的工作室勘查，他在受訪時難道提到，「這些員工抱持著『把好作品傳遞給全世界』的理念，沒想到變成這樣」。



八田社長在受訪時提到，感覺好像才過一分鐘，屋內的一切都變黑了，「看得出當時火勢猛烈，而我們有多名員工罹難，我感到悲痛萬分」。他提到，自己至今都不敢相信發生這樣的悲劇，自己一直在思考為什麼會發生這種事，並且很想見犯人，問問為什麼要這麼做。



八田表示，股念這些員工的心情，有些已完成的作品還是想要給大家看，「我們所想的都只是做動畫而已，這些員工們懷抱著『把好作品傳遞給全世界』的理念，但是卻被迫面對這樣的暴力，真的讓我感到慚愧和懊惱，我不希望就此葬送我們的未來」。

對於外界質疑的門禁不夠嚴格問題，八田也解釋，其實都跟平常一樣，因為9點開始上班後大約1個小時內，員工都會頻繁出入，再加上那天預訂有訪客，所以大門才沒有鎖起來。

▲支持者在現場留下花束和手繪動畫角色獻給受難者。（圖／路透）

京都動畫也對外發出聲明指出，「來自全國、志在做動畫的年輕人，竟以這樣的形式斷送未來，讓人感到萬分遺憾，對公司和業界都是沉痛的損失。再度祈願罹難者在天之靈能安息。也由衷祈願傷者早日康復。」、「倖存的夥伴有人受傷，有人失去一路相伴同事，身心都受到極大創傷，現在我們認為關懷罹難員工家屬、受傷員工和其家人們是最重要的事情」。



日本警方在19日以「案情重大」為由，相當罕見地在還未正式逮捕嫌犯前就公開其姓名。41歲的青葉真司在過去就曾因為持刀搶劫茨城縣一家超商被判刑，出獄後住在埼玉市，後來曾因為玩遊戲聲音太吵，跟鄰居發生衝突。

京都府警辦案人員透露，青葉真司被捕時曾簡短說明動機為「小說被偷了」，現場也有目擊者聽到他喊著「抄襲」之類的字眼，還喊著要社長出來面對，初步判斷可能是認為京都動畫抄襲了他的小說，警方目前朝著該男對京都動畫懷有恨意的方向偵辦，但嫌犯縱火後也多處燒傷，目前意識不清，無法接受警方詳細偵訊。