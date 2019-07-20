美妝版網友推爆 ！夏季必買「臥蠶眼影」，脫妝也不怕
▲乾淨明亮的大眼是好感關鍵。（圖／翻攝自IG/nozomisasaki_official）
記者曾怡嘉 / 綜合報導
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天氣越來越熱，妳的眼妝還是一成不變嗎？快換掉大地色，畫上現在最夯的臥蠶眼影，打造水汪汪大眼。臥蠶不僅能夠點亮眼神，更不怕高溫脫妝變成熊貓眼，最近日妞最愛的彩妝都在這裡，照著清單買就沒錯！
CHIFURE 修容頰彩，#570，129元。
價格平實可愛的可愛腮紅，微濕潤的服貼粉質，一抹就是自然好氣色。
KATE 粹選單色眼影底霜，#001，200元。
日本網友激推的不脫妝眼影霜，細緻珠光幫助打造自然光澤，改善眼周暗沉，讓眼妝質感一舉升級。
SWEETS SWEETS 淚袋校正臥蠶眼彩，#01，430元。
一盤擁有打底、淺亮、珠光及陰影色，輕鬆打造宛如天生擁有的自然澎潤淚袋臥蠶！
I'M我愛精靈女神打亮盤，590元。
多用途四效眼影，可同時使用於臉部及身體打亮。粉質細緻輕盈不顯毛孔，凸顯臉部立體輪廓，讓肌膚澎潤明亮。
ETVOS 舞動閃耀礦物眼影彩盤，#繽紛派對，1,480元。
流行色活珊瑚橘，搭配繽紛明亮的活力黃，為一成不變的眼妝增添活力感。