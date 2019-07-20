暴雨狂炸南亞四國！逾270人喪生　1000萬人成受災戶

▲季風暴雨肆虐南亞四國。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

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近日因為季風暴雨肆虐整個南亞地區，豪雨淹沒廣大地區，河道河水氾濫，社區也被摧毀，整個南亞地區已超過270人喪生以及23人失蹤，官方推定失蹤者已死亡，另有7人受傷，整個拉斯瓦谷有150棟民宅和商家被摧毀，約50棟建築物受損。

根據CNN報導，季風暴雨席捲印度、尼泊爾、巴基斯坦、孟加拉等國，印度東北部的比哈爾邦和阿薩姆邦遭受了特別嚴重的打擊，暴雨在比哈爾邦造成67人死亡、阿薩姆邦造成10人死亡，受災戶人數多達1030萬人。

▲季風暴雨肆虐南亞四國。（圖／達志影像／美聯社）



根據瑞士資訊（swissinfo）報導，以往沿著巴基斯坦控制克什米爾的的一條小溪有一小群房屋，在風景秀麗的拉斯瓦谷（Laswa Valley）山村遭暴雨侵襲後，如今只剩下鋸齒狀岩石和少數破損房子。14日晚上，平時穿過山谷的寂靜小溪，變成湍急洪流，所到之處一切無不被連根拔起。

到克什米爾探望家人的巴特（Amin Butt）說，「我當時抓著我媽媽的手，試圖救她，但很不幸的，我失去她，她被洪水沖走。」

巴特濕著眼說，「不到1分鐘時間，我的整個世界都沒了，我的媽媽和我的家都沒了。」、「除了石頭，我們一無所有。」