梅克爾嗆爆川普歧視「無法讓美國偉大」　力挺4人幫女議員

▲德國總理梅克爾(Angela Merkel)。(圖/路透)



記者林彥臣/綜合報導

德國總理梅克爾(Angela Merkel)表示,譴責美國總統川普日前對4位民主黨籍的女性聯邦眾議員的種族歧視言論,這樣的言語攻擊會破壞美國的實力,「無法讓美國偉大」,她會與這幾位女性團結一致。

梅克爾表示,她堅定與川普的攻擊劃清界線,並與4名女國會議員站在同一陣線。她說,「我認為,美國的優勢奠基在背景不同的人們,為這個國家的偉大做出貢獻。」

川普14日在推特寫道,某些「進步派」的國會女議員,她們都是來自那些政府徹底毀滅的國家,結果卻跑來對美國這個最強盛的國家指手畫腳,「為什麼不快點回到原來的地方,這些國家急需她們的幫助。但是川普不認為這番言論涉及種族歧視,還來還發推特強調,「我身體裡一根種族歧視的骨頭都沒有」(did not have a "racist bone in my body.")

▲遭川普點名的4名議員。(圖/達志影像/美聯社)



被川普指出的這四位議員分別是紐約州的歐加修-寇蒂茲(Alexandria Ocasio-Cortez)、明尼蘇達州的歐瑪(Ilhan Omar)、密西根州的特萊布(Rashida Tlaib)和麻州的普瑞斯利(Ayanna Pressley),事實上,這4人當中只有歐瑪的出生地不在美國,她年幼時隨家人以難民身分離開索馬利亞,1997年抵達美國。

除了梅克爾之外,英國首相梅伊(Theresa May)早些時候也表示,對川普的言論完全無法接受,紐西蘭總理阿爾登(Jacinda Ardern)則說自己「完全且徹底」不贊同川普。