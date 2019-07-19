快訊／雅典發生規模5.3地震！搖晃超過15秒　隨後至少7次餘震

記者王致凱／綜合報導

希臘首都雅典當地時間19日下午2時13分（台灣時間晚間7時13分）發生規模5.3地震，搖晃時間超過15秒鐘，隨後陸續發生7次有感餘震，民眾紛紛到室外避難。目前尚未傳出任何重大災情，但當地媒體報導，雅典有部分地區電力中斷，電話通訊服務也一度停擺。

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根據雅典國家天文台地球力學研究所（Athens Institute of Geodynamics）資訊，震央位置在雅典西北方23公里處，規模5.1，7次餘震最大規模3.1。另據美國地質調查局（USGS）觀測，這起地震規模5.3，震源深度僅10公里。歐洲地中海地震中心（EMSC）引述當地民眾的說法，稱搖晃非常劇烈但持續時間不長，但仍造成屋內物品掉落。

希臘政府發言人Stelios Petsas透過電視發表聲明表示，已知有2處建築物受損，分別為1棟廢棄房屋和1棟老舊建築，但目前沒有發生任何重大傷亡災情，呼籲民眾保持冷靜。

希臘當地媒體報導，地震後雅典有部分地區電力中斷，通訊服務也一度停擺。Stelios Petsas澄清，是因為短時間湧入太多通話導致系統超載，目前電訊網路已經恢復正常。