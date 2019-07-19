LIFE・經典／IKEA首間門市化身博物館　還能讓你當DM封面人物　

▲IKEA博物館就是全球第一間門市。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

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記者蔡惠如／阿姆胡特報導

IKEA的起源，是來自瑞典一個阿姆胡特的小鎮，人口不滿1萬人，市政府的建築一點也不雄偉，前方有個公園般的小廣場，下午整個小鎮人潮稀落，因為80%的居民都在IKEA上班，然而在這裡開設的首間IKEA門市，當時卻塞爆整個賣場，開啟IKEA家具帝國的傳奇，現在已經成為該品牌的博物館。

▲IKEA早期的商標。

一進入博物館內的大門旁，便看見創辦人英格瓦 ‧ 坎普拉德（Ingvar Kamprad）的畫像，他的臉龐是由數千張員工的臉組合起來的，解說員對著我們說，IKEA就像是個大家庭，我們都開心的做著我們的工作，事實上氣氛也的確如此，上司跟下屬一派輕鬆的交談，悠閒的氣氛也感染了參觀者。

在百年之前，斯堪地納維亞半島是一個艱困的社會，家中沒有什麼家具，且一項商品要兼具很多功能，一張桌子可以是椅子、可以是床、也可以是儲存空間，這樣的生活慢慢孕育北歐簡單的設計與兼具多功能的文化，多用途的產品對他們來說事關重要，一件商品一定要有2種以上的價值。

▲在瑞典群困的時期，這就是一整家所有的家具。

而IKEA創辦人英格瓦則將這種風格發揮得淋漓盡致，從5歲起他就開始販售火柴，並一路擴大自己銷售的商品類別，17歲時他便創辦了公司，在IKEA博物館內訴說著他的故事，還有當年他販售的火柴盒、珍貴照片與文件。

當時阿姆胡特雖然是個小鎮，但首間賣場開幕時的巨型建築規格，還是吸引了許多民眾來參觀，停車場停滿了車，且民眾都等著排隊進場，在博物館內也可看到湯時排隊熱況的照片。

▲當時創辦人所銷售的商品與珍貴文件。

在1957年代，IKEA的員工已經有「員工旅遊」的福利，這在當時可是相當新潮的，然而英格瓦則要求員工攜帶IKEA的產品出去旅遊，順便能做品牌廣告，有這種厲害的想法真的不賺錢都難啊。

▲員工出外旅遊的照片，遊玩順便為品牌打廣告。

進入了另一層挑高空間，在IKEA出現的經典家具設計，便以垂掛照片的方式出現在眼前，上面標明了設計年份、價格與產品設計師，另一個角落則有DM場景與互動裝置，可以讓你在最新的IKEA DM場景中拍照，化身為封面人物，且可以立即影印出來，帶回家做紀念。

而IKEA博物館內也呈現一些劃時代的決定，導致其商品成本能更加便宜，包括平板式的運送包裝，省去了大量的運費與不便搬運，以及採用蜂巢板與泡棉等填充材質，來達到輕盈與降低成本的效果。

▲平板式的包裝與內部填充物。

最後，IKEA博物館的賣場當然也是亮點之一，不但有縮小復刻的經典家具之外，還有在博物館獨賣的伴手禮，上方有IKEA博物館的字樣，顯示出商品的獨特，畢竟全世界也就只有就這麼一間啦。