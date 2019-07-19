從沒看過的「太空米奇」　萌樣歡慶人類登月50年

▲從來沒看過米奇變成太空人吧！（圖／品牌提供）



實習記者邱宜佳／台北報導

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1969年7月20日，阿姆斯壯登陸月球，在歷史上記下重要的一筆。為歡慶人類登月50周年，知名義大利精品購物網YOOX與迪士尼（Disney）推聯名款，就以「太空米奇」為主角，模樣萌翻天。

▲為慶祝人類登月球50周年，YOOX與迪士尼聯名合作。（圖／品牌提供）

YOOX攜手迪士尼推出聯名款，紀念登月歷史，太空米奇服飾以黑白色系為主，對應到米奇經典角色的配色。「太空米奇」讓米奇戴上太空人頭盔，保留大耳朵，可愛感讓人一看就融化。該系列推出男女款式及童裝，T-Shirt跟衛衣，皆圍繞在「太空米奇」元素上，有大大的太空米奇坐鎮，也有低調用小圖案在胸前微微耍萌的設計。

▲迪士尼米奇結合太空人頭盔，模樣可愛；版型方面，女生的有設計腰身，更能凸顯魔鬼曲線。（圖／品牌提供）

其實，「米奇」是破90歲的經典角色，近年來聯名也超級多，但戴上太空頭盔變太空人的感覺，還是頭一回看到，可愛模樣，肯定會讓時尚潮人再度瘋搶一回啊！

▲簡約圖案設計，成為日常搭配的好選擇。（圖／品牌提供）