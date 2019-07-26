別再見色忘友！結婚仍會孤獨終老　日社會學家「飯友比床伴更重要」

▲別見色忘友！日本社會學家上野千鶴子提醒：「飯友比性伴侶。」（圖／翻攝PAKUTASO）



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「結婚也好，不結婚也罷，無論是誰，最後都是一個人。」日本社會學家上野千鶴子在《一個人的老後》這麼寫著，不論「未婚」、「離婚」或者「喪偶」，最後人還是得學會與孤單獨處。沒有了在床另一側陪伴妳的人後，「飯友」尤其重要。

▲孤單是每個人都會面對的課題，也都要學習。（圖／翻攝PAKUTASO）



上野千鶴子提醒：「飯友比性伴侶更重要」，因為人到老後，性慾下降，性生活不再那麼重要，但必須天天吃飯，因此有幾個要好、不嫌膩的飯友很重要，畢竟人依舊是群居動物，縱使學會與孤單相處，但定期參與社交行為還是必須的。

上野千鶴子在書中寫下：一個人活得越久，變成單獨一個人的機率也越大，尤其是女性，因為壽命更長、再婚比例低，因而往往比男性更常獨活。

▲人老後性慾下降，但吃飯仍要餐餐吃，因此吃飯是一項很好的社交行為。（圖／翻攝PAKUTASO）



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上野千鶴子認為：「孤獨是單身者的重要伴侶，與其一味逃避它，不如試著學習面對。」所有人走到最後都必須面對孤獨這個課題，因此不管年輕或老，從現在起就要試著與孤獨共處

▲上野千鶴子認為：「孤獨是單身者的重要伴侶，與其一味逃避它，不如試著學習面對。」（圖／翻攝PAKUTASO）

