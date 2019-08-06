日本醫生大推「腳底板貼膠布」減肥　2個月瘦10公斤

編輯／Rose

常常聽到各種減肥方法，其中「吃」與「動」不外乎是最大兩個原則，沒想到光是一個簡單把痠痛膠布貼在腳底上的動作也能減肥，且還有人靠著這種方法2個月瘦了10公斤。聽起來很不可思議，但日本接骨院院長長谷慎一曾公開推崇這種方法，且受到美容外科醫師認證。

▲把痠痛膠布貼腳底板，被認證有減肥效果。（圖／翻攝休足時間廣告）



請繼續往下閱讀...

究竟為什麼痠痛膠布貼腳底，能有如此效果？其實是因為，在充滿血管與穴道的腳底板貼上痠痛膠布，能刺激腳底，促進血液回流心臟，會有提高體溫，改善代謝，促進脂肪燃燒、消水腫、改善便秘的效果。

▲貼在對的地方，對瘦身有幫助喔。（圖／翻攝PEXELS）



聽起來非常不可思議，但長谷慎一曾在節目上示範，在受試者的腳底板貼濕布，透過紅外線偵測，體溫的確會發生變化。日本美容外科醫生黑田愛美也認為這做法有效，因腳底本來就有很多與減肥相關的穴道，用這方法的確能刺激自律神經傳達訊號到大腦，藉此調整身體狀況。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

該如何使用呢？

洗完澡後，用手進行輕微的腳底按摩，讓腳底板肌肉放鬆，再貼上膠布，隔天一早撕下。

▲洗完澡後先進行輕微放鬆按摩後再貼。（圖／翻攝PEXELS）



貼在哪裡？

貼在腳趾根部與腳底板中央處。

腳趾根部，是甲狀腺反射區，能促進脂肪代謝，燃燒脂肪。

腳底板，腎臟與腸胃的反射區，能促進腸胃蠕動，提高代謝、消水腫，改善便秘。

▲可以參考一下腳底板穴道反射區。（圖／翻攝百度百科）