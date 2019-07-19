具備防風雨機能！Stone IslandＸNike限量服飾有夠神秘　7／22揭曉系列單品

編輯／Duke

近年來，Nike不斷透過與他牌的聯名，鞏固自己運動界霸主的地位，最近，Nike便再度聯手義大利機能品牌Stone Island，藉此替參與2019 年高爾夫歐巡賽北愛爾蘭站的選手們，提供具備機能性的服飾。

請繼續往下閱讀...

▲Nike與Stone Island合作，為參與高爾夫球賽的選手提供機能服飾。（圖／翻攝自Stone Island）

由於北愛爾蘭的天氣相當惡劣，因此Nike的當務之急，就是尋找解決辦法，而專門製造機能性服飾的Stone Island，正是Nike的最佳合作夥伴。此次的聯名系列，共帶來2款服飾，分別為機能外套以及衛衣，其中，機能外套配有灰、藍2色，而衛衣則為灰、藍、黃3色，並且皆有防風、防雨的功能。

▲雙方將帶來機能外套以及衛衣。圖／翻攝自IG@stoneisland_official）

Stone Island X Nike全新聯名系列，預計在7／22公開完整情報，包括服飾的設計以及售價，而正式的發售時間為7／25，不過，目前還不確定此次的聯名會像Off-White X Nike一樣平價，還是會依照Stone Island的高單價去販售，所以有興趣的朋友，記得於情報公開當天提前鎖定想要的款式哦！

▲7／22會公開相關情報。圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news）

先前根據IG爆料帳號@py_rates_的消息指出，Off-White與Nike將再度合作，推出2款主題圍繞在芝加哥的T-Shirt，其一為高樓大廈搭配Nike Swoosh（勾勾）圖案，另一個則以Virgil Abloh與Nike共同推出的Nike Lab芝加哥重建中心

為主題，預計售價為美金70元（約台幣2,100元）不過，目前還沒有發售的消息。

▲全新曝光的Off-White X Nike T-Shirt，其主題將圍繞在芝加哥上。（圖／翻攝自IG@py_rates_）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App