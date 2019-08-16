新手入門眼霜該怎麼挑選？保濕滋潤懶人也能一支搞定！

文／姍咚的美妝日記

「你看起來很累？」不，其實是眼下肌膚老化讓你看來狼狽！眼袋、黑眼圈、泡泡眼這些肌膚狀況，就算用遮瑕也遮不住嗎？一支好的眼霜勝過十支遮瑕！

眼睛周圍的皮膚特別薄，肌膚水分蒸發速度較快，眼周也因為汗腺和皮脂腺分布較少，特別容易乾燥，因此眼下保養也是抗老重點，之前都覺得未到一定的年齡眼霜與我無關，但等到細紋增生後才發現，要撫平一條小紋路是多麼不容易！

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#新手如何挑選入門眼霜？

常見的眼霜包裝像是軟管狀，攜帶方便，也好控制用量；新手入門可以從清爽的質地開始挑選，好吸收也是重點，才不會造成肌膚的過度負擔。能使用在眼下肌膚的質地，用在全臉也沒問題，如果能一支搞定，最適合懶人新手了！

#眼霜的使用方法

1.取米粒大小的眼霜量

2.指尖搓勻，用點按的方式上在眼周

3.由內往外向上提拉

4.可用手心的溫度輕按停留

#PS用一下，黑眼圈不須再修圖

推薦我近日使用的「PS美美妍-電眼修修發光全效眼霜」，已經快要空空賞了！

身為乾性肌膚的我，看見眼下的小乾紋跟暗沉超崩潰，如果單靠遮瑕液，還是會有祖傳黑眼圈遮不住、乾紋卡底妝的情況，最好的辦法是從眼下保養改善！

這支「PS美美妍-電眼修修發光全效眼霜」，它的質地很清爽、保濕力十足，只要肌膚吸飽水分，小乾紋也能說掰掰。更方便的是，它還能全臉使用，均勻塗抹後，加強法令紋、眼周、頸部的按摩，根本是被面霜耽誤的眼霜啊！現在我早晨還會把它當作妝前保養，質地清爽的它也不會影響後續上妝，味道也很舒服，一早就有好心情。

#少女水煮肌還要有好氣色

除了擁有自然光澤的臉蛋，唇部也要有好氣色，同場加映：美美妍嘟唇修修風嫩顯色唇筆，為慶祝平台開站，眼霜買一送一外，還加贈了可愛的粉色唇筆，保濕、透明感的色澤，是不是很適合偽素顏～

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