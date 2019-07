伴娘吐槽亮綠禮服難看　新娘怒PO照討拍網友一面倒：醜到爆

▲亮綠色的伴娘服引來全網批評。(圖/翻攝自推特/@Fabulousmag)

婚禮中不只新娘要穿得好看,站在她旁邊的伴娘們雖然不能搶過風頭,但也不能穿得太難看。美國一位新娘近日在臉書PO文表示,無意中聽到其中一位伴娘吐槽伴娘禮服太醜,她氣得將照片分享上來要網友評評理,結果網友看了全都站在伴娘那一方,表示「實在是醜爆了!」

據《每日郵報》報導,新娘在佛羅里達州舉行了一場婚禮,原本應該是快樂的時刻,卻無意中聽到伴娘吐槽身上綠色的禮服很醜,她表示,「雖然顏色是我挑的,但她們也花了50美元(約新台幣1500元)的價格選擇樣式,我無法接受她們的說法。」並將大家的合照分享到網路上,想要網友對她的眼光評評理,沒想到卻引來全部網友的批評。

▲網友表示亮綠色的禮服真的無法接受,此為伴娘示意圖。(圖/達志/示意圖)

只見照片中的伴娘身穿亮綠色的的禮服,手裡拿著一小束黃色的捧花。網友看了都表示「很醜」,完全不理解為什麼新娘要選這一個顏色,紛紛批評「沒有任何人會喜歡」、「是誰拿槍指著妳的頭,要妳選出那種顏色」、「伴娘說的沒錯,就是超級醜」。

也有網友對於伴娘的穿著提出批評「為什麼禮服下要穿牛仔靴」、「這裙子看起來也太皺了吧」;甚至也開始挑伴郎的褲子的毛病,「他們的褲子根本沒有熨燙,而且也明顯過大」。

