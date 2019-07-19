登月50年／美插旗月球「人類一大步」！回顧登月艇失聯時刻　手動降落神救援

▲ 阿波羅11號任務由阿姆斯壯、艾德林、柯林斯共同執行。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

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「休士頓，這裡是寧靜海基地，老鷹號已經降落。」美國太空人阿姆斯壯1969年7月20日成功登月，成為第一名踏上月球表面的人，成功邁出全人類歷史性的關鍵一大步，也在世人腦海烙印出美國國旗插在月球表面的影像，即使是在50年後的今天，也依舊清晰。

時間拉回1969年7月16日當地時間上午9時32分，36層樓高、裝載阿波羅11號（太陽神11號，Apollo 11）的土星5號火箭（Saturn V）在佛羅里達州甘迺迪航太中心順利升空。

▲ 艾德林當時在月球上站在美國國旗旁邊。（圖／路透）

只不過，外界當時仍質疑此次的登月任務是否會成功。「我的直覺是這樣的」，當時的任務指揮官阿姆斯壯（Neil A. Armstrong）1999年事後受訪時吐露，「我們有超過90%以上的機會安全返回，而成功著陸的機率是50%。」

這場全人類的太空盛事吸引全球關注，當時有超過百萬人聚集在卡納維爾角（Cape Canaveral）對面的海灘上觀看，許多國家的人則是守在電視機前面，等待來自外太空的好消息。

降落月表前 失聯20分鐘

16日成功升空後，阿波羅11號登月計畫起初的4天都順利依照計畫進行，但到了20日這天，預料之外的狀況接連而來，不但先和休士頓任務指揮中心短暫失去無線電聯繫，接著更在降落月表的前20分鐘，也就是登月小艇「老鷹號」（Eagle）下降到一半時，警鈴大作。

▲ 當時阿姆斯壯與奧德林乘坐的「老鷹號」已脫離母艙哥倫比亞號（Columbia）約2小時，而第3名成員柯林斯留守母艙繼續繞行軌道。圖為柯林斯。（圖／路透）

「請給我們1202程式警報的讀數」，一向沉默寡言的阿姆斯壯與休士頓指揮中心聯繫，得知老鷹號電腦「溢位」，但所有系統運作均正常，要繼續前進。

然而，眼見下方月球坑洞飛速掠過，阿姆斯壯也意識到目前速度過快，若繼續照這樣飛下去，將會超出原定著陸點好幾英里。他隨即把系統切換成手動控制模式，並尋找新的降落點，但這並不容易，尤其是在時間緊迫、燃料正迅速耗盡的此刻。

「這裡的岩石相當多」，阿姆斯壯向奧德林提到地表狀況，而奧德林則繼續回報電腦顯示的速度、高度等讀數。阿姆斯壯隨後脫口，「停在那個坑洞上面吧，應該沒問題。」

▲ 影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

我的一小步 是全人類的一大步

最終，老鷹號順利停靠月表。阿姆斯壯提到，「休士頓，這裡是寧靜海基地（Tranquility Base），老鷹號已經降落。」休士頓任務指揮中心瞬間爆出歡呼聲，通訊官杜克（Charlie Duke）也立刻回覆收到，「大家差點被你們嚇到臉色發青了，我們終於又活了過來。非常感謝。」

在準備走下老鷹號時，阿姆斯壯發現，月表其實有許多細小的顆粒，看起來就像粉末，「好了，我現在要從登月小艇上走下去。」過沒多久，他說出了那句不朽的經典名言，「這是我的一小步，卻是人類的一大步。」

▲ 阿姆斯壯2001年提到，「人類的一大步」這句經典名言並非事先草擬，而是在他降落月表後所想到的。圖中的太空人是艾德林，他的面罩反射出來的人影為阿姆斯壯。（圖／達志影像／美聯社）

阿姆斯壯成為人類登月第一人後，奧德林也踏上月表。在這趟約莫2.5小時的月球之旅當中，2人除了插上美國國旗外，阿姆斯壯撿起一堆堆岩石拍照，奧德林則是安裝地震儀及其他2個科學儀器。

此時，待在母艙哥倫比亞號的柯林斯已經留守約22個小時。他事後提到，他當時內心最深處的恐懼，就是把夥伴們留在月球獨自回家。所幸登月小艇老鷹號引擎正常運作，成功與哥倫比亞號會合，3人隨即踏上返回地球的旅程。

▲ 阿姆斯壯離開隔離室後與迎接民眾握手。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，美國太空總署自1961年至1972年進行「阿波羅計畫」（Project Apollo）一系列太空任務，共有12名美國太空人登上月球，在1972年12月「阿波羅17號」載人登月任務結束後，人類再也沒有重返月球。

儘管美國搶下登月第一國的稱號，但包括俄羅斯、中國、日本在內等國均未放棄登月任務，而印度「月球飛船二號」（Chandrayaan-2）登月計畫已確定延至本月22日當地時間下午2時43分（台灣時間傍晚5時13分）進行，挑戰成為全球第4登月國。

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