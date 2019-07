「滾回你來的地方」入條文　聯邦機構認證種族歧視經典句

▲美國總統川普。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合報導

美國總統川普要求4位拉丁裔的民主黨女議員「滾回你來的地方」,引起美國社會譁然。參議員凱恩(Tim Kaine)16日表示,此番種族歧視言論已經違反聯邦反歧視,甚至「原封不動」地出現在公平就業機會委員會(EEOC)條文中。根據了解,這個巧合來自於一件2007年發生的敵意工作環境案例。

The EEOC cites “go back to where you came from” as a classic form of discrimination that violates civil rights. The President’s bigoted words are so contrary to who we are as a country that we literally have laws against them. pic.twitter.com/FcD1TcKcKE

凱恩在貼文中附上聯邦反歧視法部分條文,其中一句和川普的發言一模一樣,「公平就業機會委員會(EEOC)認為『滾回你來的地方』是違反公民權利的典型歧視。總統偏執的言論與這個國家的精神相悖,實際上,我們還立法禁止它(歧視言論)。」據悉,2007年時一位印度裔穆斯林擔任汽車銷售員,同事卻叫他「滾回原來的地方」。

根據聯邦反歧視法,不論是上司或者同事,如果基於他人國籍做出言語或肢體的騷擾行為,嚴重程度足以干擾工作表現,或是消極影響工作機會,並讓工作環境充滿冒犯、敵意與恐懼,就會觸犯法律。條文中舉例,上述行為包括污辱、嘲弄、取貶義的種族綽號,取笑外國口音,或者像是「滾回你的國家」之類的言論。

▲遭川普點名的4名議員,有左而右分別是特萊布、歐瑪、歐加修─寇蒂茲和普瑞斯例。(圖/達志影像/美聯社)

川普自認沒有歧視,而且許多人支持他的言論,「美國經濟現在這麼好,如果你在美國不快樂,如果你只會一直批評,那麼你可以離開,你現在就可以離開。」

根據了解,被暗指的「進步四人幫」包括波多黎各裔眾議員歐加修─寇蒂茲(Alexandria Ocasio-Cortez)、非裔眾議員普瑞斯利(Ayanna Pressley)、索馬利亞難民出身的眾議員歐瑪(Ilhan Omar)和巴勒斯坦裔美籍眾議員特萊布(Rashida Tlaib),她們對總統重砲反擊,眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)更直轟「川普要讓美國再次白化」(making America white again)。

眾議院16日以240票對187票通過正式譴責案,其中提到「移民」定義了美國歷史的每個階段,「除了原住民還有被強迫奴役的非裔族群,所有美國人都是移民,或是自願移民的後代。」文中更強調,熱愛美國並非透過種族來定義,「而是由對平等、自由、包容與民主等憲法理想精神的貢獻來定義。」