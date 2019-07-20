不打廣告就默默賣！經典美妝推限量瓶，美到讓人捨不得用

▲浪漫可愛的手繪風讓人目不轉睛。（圖／品牌提供、記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

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許多品牌的經典保養，打從一推出就默默熱賣數十年，不需打廣告就是銷售冠軍。而Sisley的全能乳液已推出40年，主打幫助肌膚回到最佳自癒力，多年不更換配方，由此可以見品牌的強烈信心。近來推出設計限量瓶身，讓保養肌膚也成為另類視覺饗宴。

為持續傳遞跨世代的雋永傳奇，伯爵夫人伊莎貝爾．多納諾第二年邀請藝術家Elzbieta Radziwill為經典全能乳液設計限量瓶，攜手打造浪漫花園漫遊的精彩視覺，重現經典美好的傳奇能量。

▲Sisley 全能乳液2019設計限量瓶，125ml，7,200元。

奇幻多彩的花卉與水感的藍、綠色調植物柔和交織，銀色的蝴蝶和蜻蜓翅膀光彩奪目，停留在水彩染繪的積雪草葉片上，描繪出迷人盎然的祕密花園，打造宛如海洋微風吹拂過的迷人意境，傳遞植物力量帶來的生生不息，演繹大自然中最純粹的珍貴能量與活力美好。

Jurlique被譽為一生必須擁有的護手霜，以持久滋潤與植萃療癒香氣備受好評，2019再推出奢華限定版，以南澳NASAA認證有機農場當年度栽植的手摘奧帕西玫瑰精粹，打造一年一度限量珍藏包裝，奢華典雅的微醺勃根地紅烙上細緻燙金LOGO，感受來自新鮮花瓣的優雅滋養。

▲Jurlique 玫瑰護手霜 2019奢華限定版，100ml，1,500元。

添加純淨活機複方包含譽為天然玻尿酸的藥蜀葵根萃取、平滑舒緩的庫拉索蘆薈、鎮定抗炎的金盞花以及甜杏仁油，奶油般的柔滑乳霜質地，帶來不黏膩的適度潤澤。

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