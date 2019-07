打臉擊落無人機　伊朗副外長：「擔心」美國誤打自己人

▲伊朗副外交部長阿拉格齊(Abbas Araghchi)。(圖/達志影像/美聯社)

川普18日宣布,海軍兩棲突擊艦「拳師號」(USS Boxer)採取防禦行動,在荷莫茲海峽擊落一架伊朗無人機。伊朗政府對此否認,表示沒有收到相關消息,副外交部長阿拉格齊(Abbas Araghchi)也說,「擔心」美國恐怕搞了烏龍,不小心把自家飛機打下來了。

We have not lost any drone in the Strait of Hormuz nor anywhere else. I am worried that USS Boxer has shot down their own UAS by mistake!

阿拉格齊在推特貼文中表示,「我們在荷莫茲海峽或者其他地方都沒有損失任何一架無人機。我很擔心拳師號可能不小心誤射自家的無人載具!」伊朗外交部長扎里夫(Mohammad Javad Zarif)在紐約出席聯合國會議,他也表示沒有聽到相關消息。

川普昨(18日)在記者會上指出,伊朗無人機無視警告,故意逼近美國軍艦,距離不到1000碼(約914公尺),拳師號只好採取防禦行動。他也呼籲,其他國家航行荷莫茲海峽時保護好自己的船艦。

五角大廈發出聲明,海軍確認那是一架無人載具以後,就利用干擾系統直接「摧毀」飛行物,而不是發動傳統武器,例如高射砲或者導彈。發言人霍夫曼(Jonathan Hoffman)表示,拳師號行經國際水域,卻遭遇無人機逼近的威脅,採取防禦行動是為了確保船隻和人員安全。

扎里夫17日接受《彭博社》採訪時說,德黑蘭當局其實也可以關閉海峽,「我們絕對有能力,但也絕對不願意這麼做,因為荷莫茲海峽跟波斯灣是我們的生命線。」他說,這個地區必須保持安全,而伊朗扮演了維持秩序的重要角色。