逃的地方都沒有…京阿尼縱火瞬間黑煙漫布　死者多是一氧化碳中毒…

▲京阿尼遭人縱火，警方表示死者多是一氧化碳中毒死亡。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

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日本知名動畫公司「京都動畫」（京都アニメーション，又稱京阿尼）18日遭一名41歲男子惡意縱火，造成33人死亡，35人輕重傷。警方透露，當時員工們連逃的空間都沒有，整棟3層樓的工作室就被黑煙瀰漫，大多數的死者也都是因為一氧化碳中毒而亡。

綜合日媒報導，18日上午10時30分許，一名男子突然闖入京阿尼工作室，並朝著一樓不停潑灑著類似汽油的液體，接著迅速點火，引起嚴重火災，整棟工作室很快就被火勢吞沒，黑煙漫布各個辦公室，接著從窗戶竄出。

警方指出，當時工作室內一共有74名員工，大家都在慌忙逃跑，但在黑煙漫布的建築內，幾乎沒有逃跑的時間、空間，大家就吸入黑煙昏倒。最後，一共33人死亡，有31人倒在2樓到3樓以及3樓到屋頂的樓梯間，其他則有35人受輕重傷。

警方調查死因，比起被火災燒死，大多的罹難者都是一氧化碳中毒身亡，傷者則有燒傷及嗆傷的症狀。至於縱火的41歲男子，自己也因為臉部、腳部嚴重受傷而送醫。目前警方等待男子傷勢恢復，將調查縱火動機及火災現場詳細情況。