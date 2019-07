窗邊做愛從9樓摔下　女當場死男沒事回派對嗨

Woman dies after ‘'fall from 9th floor window during sex – but man SURVIVES and returns to party’https://t.co/QkDaTdhJXb pic.twitter.com/P4Anmao8pj

▲俄羅斯聖彼得堡一對情侶於窗邊做愛,不慎從9樓墜下。(圖/翻攝自推特/英國太陽報)

實習記者崔子柔/綜合報導

據英國《太陽報》報導,在俄羅斯聖彼得堡有一對情侶於窗邊做愛,意外從9樓直墜,30歲女子當場死亡,29歲男子則倖免於難,起身回到公寓繼續轟趴。

目擊者表示,看到他蹣跚地回到公寓繼續原本的派對,警方認為應是土地潮濕鬆軟而減緩男子的衝擊,讓他撿回一命。

據了解,警方發現旁邊有一台電視,似乎是從上方一扇窗戶扔出來的,初步判斷該名女子是被電視砸落致死,但又因她下半身一絲不掛,全案還需繼續調查。

根據目擊者表示,該名女子在公寓窗台上與男子發生性行為,加上監視器畫面,判定為情侶發生關係時的墜樓意外,但警方依舊將29歲男子帶回偵訊,進行一步偵查,公寓內的另外兩名男子目前則被認為並無涉案。