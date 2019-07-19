窗邊做愛從9樓摔下　女當場死男沒事回派對嗨

Woman dies after ‘'fall from 9th floor window during sex – but man SURVIVES and returns to party’https://t.co/QkDaTdhJXb pic.twitter.com/P4Anmao8pj

▲俄羅斯聖彼得堡一對情侶於窗邊做愛，不慎從9樓墜下。（圖／翻攝自推特／英國太陽報）

實習記者崔子柔／綜合報導

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據英國《太陽報》報導，在俄羅斯聖彼得堡有一對情侶於窗邊做愛，意外從9樓直墜，30歲女子當場死亡，29歲男子則倖免於難，起身回到公寓繼續轟趴。

目擊者表示，看到他蹣跚地回到公寓繼續原本的派對，警方認為應是土地潮濕鬆軟而減緩男子的衝擊，讓他撿回一命。

據了解，警方發現旁邊有一台電視，似乎是從上方一扇窗戶扔出來的，初步判斷該名女子是被電視砸落致死，但又因她下半身一絲不掛，全案還需繼續調查。

根據目擊者表示，該名女子在公寓窗台上與男子發生性行為，加上監視器畫面，判定為情侶發生關係時的墜樓意外，但警方依舊將29歲男子帶回偵訊，進行一步偵查，公寓內的另外兩名男子目前則被認為並無涉案。