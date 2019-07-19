靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房...目擊驚悚畫面　179萬網友嚇壞



實習記者賴韻如／綜合報導

醫院常常上演生離死別，因此靈異事件也時有耳聞。泰國一名正妹因為受傷，入住了一間位於沙沒巴干（Samut Prakan）的醫院，沒想到當她準備休息時，卻遇到一連串的靈異事件。她將此拍下上傳，讓不少看完的網友都被嚇壞。

據當地媒體Tnews報導，娜塔卡（Nattaka Suwannachat）近日因受傷入住醫院，住進一間只有她1人的三人病房。當天傍晚娜塔卡本來打算轉身面對牆壁睡覺，沒想到突然聽到一個詭異的下床聲，她回頭看，卻一個人也沒有，接著便傳來一陣響亮的機器轉動聲。娜塔卡驚嚇地拿起手機開始錄影，沒想到病房的燈光開始閃爍，畫面相當嚇人。

請繼續往下閱讀...

▲娜塔卡住院遇到靈異事件。（圖／翻攝自Facebook／Nattaka Suwannachat）



下一秒娜塔卡把鏡頭轉向右側的玻璃門，因為她聽到了開門聲，果然玻璃門竟憑空被拉開，就好像有人走出去一樣，但畫面中卻一個人也沒有，嚇得娜塔卡連手機都拿不穩，畫面明顯抖動了好幾下。

這段40秒靈異影片才發布短短2天，已經累積179萬次觀看、3.2萬個分享，不少網友都毛骨悚然，「超級恐怖...」、「根本就是電影情節」、「這樣誰敢睡！！！」「看起來真的像有一個人在走動...」、「醫院鬼故事原來真的不是假的！」「拜託提供醫院名稱，真的好恐怖」。不過也有人質疑影片的真實性。