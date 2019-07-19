HOT・Stuff／享受高級度假旅程　戴上GUCCI草編包、MOYNAT野餐盒去曬太陽

▲正式逛各大精品推出的草編或藤編系列之前，先來搶先逛一波。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

為了呼應夏日的陽光氣息，許多品牌紛紛推出「草編」、「藤編」材質的商品，包含CHANEL（香奈兒）、GUCCI、LOEWE、MOYNAT等，皆用視覺上輕盈的草編材質，為大家塑造一個美好而陽光的夏日風情。

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▲為了迎接夏日，各大精品都推出草編或藤編材質吸客。（圖／品牌提供）



GUCCI是箇中好手，經典的GG Marmont、Ophidia、Rajah系列皆換上夏日專屬的草編材質，甚至還加入鉤織花朵等，以彰顯沁涼且暢快人心的度假心情。除了經典包款之外，更令推出草編帽款，包含棒球帽、漁夫帽、遮陽帽等，都是時尚潮人不可或缺的夏日配件。

▲GUCCI是箇中好手，不只草編材質，還加入鉤織花朵，更有熱帶風情，還推出各式各樣的帽款，適合旅人們潮潮遮陽。（圖／品牌提供、記者張妤瑄攝）



草編GG Marmont包款內的襯布，更是別有一番驚喜，鄉村風格的碎花，讓這抹假期時光更放鬆。裡裡外外的細節都能瞧見用心！

▲草編GG Marmont包款，售價NT$78,200元。（圖／品牌提供）



Sylvie包款換上藤編材質，並與皮革拼接，完成度假感的同時保有質感氛圍；重要的包身中央金色鎖鏈細節變窄版，保留優雅的風格。打開後，透過包側的皮革材質，讓這款藤編包有更大的展開空間，粉紅色的襯布分為大夾層與暗袋，能稍稍分類包裝物品。

▲柳條藤編Sylvie包款，售價NT$26,400元。（圖／品牌提供）



可不只GUCCI，香奈兒度假系列就有很多草編與藤編材質的包款，更有加入PVC外層的31購物袋，特別適合前往海灘玩水行程使用！當然經典的BOY CHANEL、化妝箱包款等，也都推出這種夏日限定材質。另外，LOEWE爆款包GATE，也早就推出皮革混搭草編的異材質拼接款預備備！

▲香奈兒、LOEWE等精品都有推出草編或藤編材質的夏日包款。（圖／翻攝官網）



MOYNAT的Cabotin Escapade也是驚喜之作，宛如野餐提籃，藤編箱型包款的設計，讓想去野餐的人，一看就要帶上它出門。引用法文「偷閒」之意取名，設計像品牌發跡時的英式旅行箱代表作致敬，是一款揉合經典的設計，很值得收藏。

▲MOYNAT番紅花黃Cabotin Escapade，售價NT$271,000元。（圖／品牌提供）



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當然，各大品牌用材質塑造夏日風情的同時也不忘各種經典，除經典的廓形之外，舉凡如GUCCI的紅綠織帶、皮革滾邊、雙G金屬釦飾等都重量級細節，也都在設計之中得以展現。

▲注入夏日材質時，也不忘經典標誌性細節。（圖／品牌提供）