記者詹雅婷/綜合外電報導

阿富汗喀布爾大學(Kabul University)周邊19日上午發生爆炸,2輛汽車爆炸起火,現場冒出大量黑色濃煙,已知至少2人死亡,另有10人受傷。目前尚未有任何激進組織宣稱犯案。

根據俄羅斯衛星通訊社、路透等外媒最新消息,事發地點位在大學入口處附近,當時大學附近有許多正在等待考試的學生。

#AFG. Police confirms explosion at the southern entrance gate of #Kabul university on Friday morning.

