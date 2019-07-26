小隻女學起來！太妍「增高」穿搭術　讓你腰以下全是腿～

音源女王，永遠的少女時代隊長太妍前陣子推出新歌《Four Seasons》，在新歌MV中的她再次美出新高度。近日在個人演唱會上的造型，更是讓人誤以為是仙女下凡，身高只有 158 cm的她， 其實很嬌小，但氣勢、比例完全是名模等級，究竟是什麼樣的穿搭巫術，讓她看起來有168呢！各位小隻女趕快來做筆記。

高腰下半身

大家都知道高腰能讓整體比例看起來更修長，塑造胸部以下全是腿的假象。無論是短裙、短褲，還是長裙、長褲都可以製造出相同的效果。太妍的穿搭也以高腰裙、褲穿搭為主要搭配。

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▲（圖／NAVER）

短版上衣

剛才說高腰下半身能在視覺上延伸腿長，若在配上短版上衣，那更是加乘的效果。露出你的小蠻腰，不僅能延長比例，視覺增高外，更能讓大家將目光放在你那不盈一握的細腰上，又辣又美！

另外，告訴大家一個小秘訣，短版上衣的長度要拿捏好，從衣服下緣到肚臍以上5 公分內的間距最剛好，這個部分是腰最纖細的地方，看起來最顯瘦，比例也最好。

膝上靴X高跟

高跟鞋是最簡單明瞭的增高方法，是嬌小女孩的必備武器，若再加上去年秋冬至今的大勢單品—膝上靴，就能輕鬆讓腿看起來更修長！因為膝上靴幾乎將整條腿都包起來了，只露出一小部分大腿就會讓人誤以為你腿很長，既能修飾腿型又拉長比例，穿起來也非常時尚，一舉數得的好單品，你怎麼可以沒有！

▲（圖／NAVER）

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TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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