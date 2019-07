從天而降的switch！　幸運航班旅客人手一台

▲機上人人獲得免費switch,乘客興奮po上網分享。(圖/翻攝自Twitter/@LaurMoor)

從天而降的Switch遊戲機!美國西南航空(Southwest Airlines)與任天堂合作,於7月15日到8月13日期間,每天隨機抽取一架幸運航班,免費送飛機上乘客一人一台Switch,還有《超級瑪利歐創作家2》遊戲片。幸運兒興奮曬照「Nintendo Switch,旅行的最佳良伴」。

根據外媒報導,在一班從達拉斯飛往SDCC聖地亞哥動漫展(San Diego Comic-Con)的的飛機上,每一位乘客都獲得全新的 Nintendo Switch 主機以及《超級瑪利歐創作家2》遊戲片,只要搭乘此航班,即便你不是要前往動漫展的,都可以獲得驚喜好禮!

根據乘客表示,當天在機場等候飛機時,突然出現一名身穿「瑪利歐」造形的工作人員,向乘客暗示待會將會一個驚喜。不久後,工作人員開始發放一張門票,「西南航空為您介绍完美的旅行夥伴Nintendo Switch」。拿到遊戲機的乘客興奮的在社群平台上曬照,並PO出全機幸運兒的大合照。

網友們看到後非常羨慕表示「我也是搭西南班機,但是我提早一天去了,可惡...」、、「我的老天,這到底搞甚麼也太讚了吧!」、「這告訴我們未來參加SDCC只坐這家公司!」。

