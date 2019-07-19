火車疾駛...27歲酒鬼噴飛「頭腳分離」斷成4節　屍塊散落軌道當場慘死

▲27歲酒鬼被火車撞死。（圖／翻攝自《中國報》）



實習記者賴韻如／綜合報導

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馬來西亞吉打州19日上午發生一起火車撞死人意外，死者為一名27歲印度裔男子，他的屍體被發現時已經裂成4塊，且散落在火車軌道附近，其右腳部分與其他3塊距離更長達約150公尺。據初步推測，死者應為飲酒後不注意才釀成此意外。

據《中國報》報導，死者的屍體在今早9點46分時由一名鐵道公司巡邏員所發現，該員工在軌道附近，從雙溪大年往北海29公里處發現一條人腿，於是立即報警。警方抵達現場，即慶隆花園火車軌道的隧道調查，發現印度裔死者的屍體已經裂成4大部分，右腳散落在往北200公尺處，其他身體部位如頭部、左腳、肚子等則是散落在往南約350公尺，而死者的頭顱則是落於軌道旁。

▲死者屍體散落軌道各處。（示意圖／台鐵提供）



警方表示，由於到達現場時死者屍體還是呈現紅色，故推測這起意外應是在今早發生。根據死者妹妹指出，死者是保全人員，生前是一名酒鬼，無時無刻都要喝酒。對此，警方也懷疑，死者是在酒後精神恍惚時才發生意外的。

目前死者屍體的碎塊已經送往醫院進行檢驗，鐵道公司表示，據火車時間表顯示，事發當時所經過的火車，應是屬於電動列車ETS（Electric Train Service）或是KTM通勤鐵路（KTM Komuter）。