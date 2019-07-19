「動畫界良心」京阿尼痛失頂尖人才　網嘆：10年內恐難恢復

▲京都動畫第一工作室遭人蓄意縱火。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

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日本京都動畫（京都アニメーション，又稱京阿尼）18日遭蓄意縱火，導致33人死亡、35人受到輕重傷，除珍貴原稿遭燒毀外，更痛失許多動畫界的優秀人才。對於動畫迷來說，京阿尼有「動畫界良心」之稱，該公司採用業界少見的月薪制，讓動畫師可以無後顧之憂地創作，更是許多動畫師的第一志願。這次意外讓京阿尼近半員工無法回到工作崗位，嚴重衝擊日本動畫界，更有網友直言，損失的頂尖人才，可能造成動畫界10年斷層。

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京都動畫創立於1985年，有許多和業界不同的地方，讓它在動畫迷心中占有獨特地位。首先在企業員工方面，京阿尼是少見「女多於男」的動畫公司，根據《ACGdoge》在2016年的文章指出，該公司的男女比為3：7，更有男性員工吐槽說，這是間女尊男卑的公司，請各位男性做好心理準備。

▲許多民眾到場獻花致意。（圖／達志影像／美聯社）



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另外在薪資結構的部分，京都動畫不同於其他製作公司採論件計酬的方式，而是給予員工固定薪資，「月薪制」讓動畫師沒有經濟壓力地創作，製作出品質細緻精美的動畫作品，這也使京都動畫幾乎成為日本動畫師的「第一志願」。有網友痛心表示，這次的攻擊事件，讓日本動畫界痛失許多頂尖人才，或許在未來10年內也補不回來。

▲京阿尼獨立製作出許多優秀作品。（圖／達志影像／美聯社）



京都動畫較廣為人知的作品，除了15部《蠟筆小新劇場版》、《平成狸合戰》、《神奇寶貝劇場版：超夢的逆襲》、《魔女宅急便》與《紅豬》以外，更著名的是其獨立製作的動畫，包含《聲之形》、《涼宮春日的憂鬱》、《K-ON！輕音部》、《中二病也想談戀愛！》與《紫羅蘭永恆花園》等，讓網友直嘆，嚴重受創的京都動畫恐難在短時間內恢復。

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