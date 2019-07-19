關鍵死因曝光！警公園尋獲汽油罐紙箱　居民指認：可疑男前一天就出現

▲▼ 警消前往現場進行搜查，並詳細調查大樓建物內部的情況。圖為18日現場畫面。（圖／達志影像／美聯社）

請繼續往下閱讀...

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本京都動畫（又稱「京阿尼」）18日的縱火事件引起國際社會關注，警方今（19日）早與消防單位在現場進行查證，也在附近公園尋獲2個裝汽油罐的紙箱，更有多名居民目擊一名可疑男子在案發前一天就來到現場。這起事件總共造成33人不幸喪命，警方表示，大多數罹難者的死因可能是一氧化碳中毒。

日媒NHK引述警方說法指出，多達19名死者倒臥在通往樓頂的樓梯上，遺體交疊倒臥，死於一氧化碳中毒的可能性相當高。此外，警方在距離事發現場約500公尺的公園尋獲2個可疑紙箱，上頭不但寫有「隨身攜帶汽油罐20公升」字樣，且該汽油罐產品的外貌與縱火現場所遺留下來的罐子極為相似，警方已經在當地時間11時左右展開相關調查。

「京都アニメーション」のスタジオが放火された事件で、現場からおよそ500メートル離れた公園では、19日午前、ガソリンの携行缶が入っていたとみられる段ボール箱２つが見つかりました。https://t.co/b3AUdtd2r5#nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/SNLshVp4Bm

只不過，該名嫌犯似乎在案發前一天就已來到現場勘查。根據當地一名女性居民的說法，她在17日下午約4時30分至6時有看到一名男子躺在公園長椅睡覺，對方的體型及服裝都和新聞上出現的縱火男子極為相似，且手邊的東西非常多。另名30多歲女子則提到，案發當日上午6時30分，這名可疑男子仍待在公園的長椅上。

事實上，這起縱火事件引起日本國內外高度關注，不但有大批動漫迷透過網路捐出善款、號召購買京阿尼的產品，也有許多人來到案發現場祈禱獻花，位在京都府宇治市的「京都動畫」總公司也有人在19日來現場確認狀況。

一名50多歲男子提到，想到那群死者認真工作的樣子，就覺得心很痛，「京都動畫的作品做得非常仔細，我很喜歡。」另名30多歲的男子表示，他的大學同學3年前圓夢進入京都動畫上班，但如今卻發生這種令人不敢置信的事情，且因聯絡不上大學同學，便決定從宮崎縣趕來現場，「我只希望他能平安無事。」



►►孫女辦公室在3樓… 69歲阿公茫然呆站京阿尼縱火現場



►►「動畫界良心」京阿尼痛失頂尖人才 網嘆：10年內恐難恢復