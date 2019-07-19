目睹飛機直衝墜海！海灘遊客險被「削頭慘死」...個個嚇傻

實習記者賴韻如／綜合報導

美國馬里蘭州海洋市（Ocean City）發生一起墜機事件。在一處遊樂海灘上，許多遊客目睹一架小飛機直衝墜海，讓在場遊客都嚇壞。目擊遊客表示，當時飛機的高度真的距離自己不到幾公尺，差點就被削頭。

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據CBS報導，事件發生在17日傍晚6點多，目擊者表示，飛機正在降落時幾乎是在水面滑行，然後降落後就漂浮在海面上，隨後便開始冒煙。當時目睹這恐怖一幕的遊客希頓（Charlotte Higdon）表示，「從我的角度看起來，這架飛機就像朝著人們衝下來，當時我很緊張，因為飛機真的就在我們頭上而已。」

We are still working on details, but there’s been an apparent plane crash on the beach at 25th Street in #OceanCity, #Maryland. These photos are courtesy of Graysen Levy of Baltimore. Preliminary reports are that no one was hurt. @wbalradio pic.twitter.com/POx8JmWOQ5

海洋市的海灘巡邏隊以及和警方隨後立即到達現場，警方表示，當時駕駛這架飛機的是來自吉尼亞州維23歲的男子德希（Trevor H. Deihl），當時他一發現飛機失控後，就試圖減速，並讓飛機墜落海中，而德希最後有也順利地逃生成功，自行游回岸上，整起意外並無人員傷亡。

據警方初步判定，這起意外造成的原因很有可能是因飛機機械故障所導致，但詳細的原因，目前當地警方仍在調查當中。

▲小飛機高速墜海。（圖／翻攝自twitter／@moyerm86）