生孩子也不能阻止她考試！　18歲媽「10分鐘生兒」火速趕回考場

▲女子生完40分鐘就趕回考場完成考試。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

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非洲國家幾內亞(Guinea)一名18懷孕少女在考試期間突然胎動，她知道自己就要生了，但下定了沒有任何事情可以阻止她完成考試、得到文憑的決心，即使是生孩子，抵達醫院後10分鐘就生下男嬰，又於產後30分鐘快速回到考場，最後順利完成理科考試。

來自幾內亞東部馬穆鎮(Mamou)的18歲少女孔德(Fatoumata Kourouma Conde)，日前參加高中文憑物理科考試時，考到一半突然發覺自己要生了，結果只離開40分鐘就返回考試，而且要生產時完全沒有通知家人與丈夫，因為怕他們會要她乖乖待在家或是就醫，所以大家事後得知她又返回考場全都嚇了一大跳。

孔德表示，「我只是無法想像我會因為錯過一次考試而無法得到學位，過去一整年我都在為此努力。」親戚透露，孔德的丈夫是一名警察，事後還驕傲向大家宣揚老婆是一個了不起的女人，「鎮上每一個人都在祝賀他們，並祈禱孔德能夠獲得她的學士學位」。這對夫妻目前正在考慮將孩子命名為Espoir，也就是「希望」的意思。