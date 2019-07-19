影／鼻竇炎變神秘怪病纏3年！　菲國男「五官腫4倍」雙眼失明

記者李振慧／綜合報導

菲律賓奧爾莫克市(Ormoc)一名男子3年前染上神秘疾病，原本以為只是單純鼻竇炎，臉上的腫塊卻愈來愈大，導致五官嚴重變形，達到正常尺寸的3至4倍，還因此失去視力讓他無法再繼續工作，即使多次就醫病情仍然無法改善，經濟貧困的他目前已經放棄治療，家屬希望能有好心人給予幫助。

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▲男子染上怪病導致五官變形。（圖／翻攝自Facebook／John Kevin Delos Santos）

56歲男子皮拉皮爾(Romulo Pilapil)是一名木匠，辛苦養育3名小孩，3年前以為自己只是感染鼻竇炎，結果眼睛也開始發癢、鼻子變紅，最後眼睛、臉頰和嘴唇都變得異常腫脹、向外凸出。姪子桑托斯(John Santos)表示，「他感冒了，所以大家都以為只是鼻竇炎，然後他的臉開始變得愈來愈腫。」

皮拉皮爾一開始雖然有試著到處就醫，但病情始終沒有好轉，醫生建議前往馬尼拉等大城市的醫院就診，但他失明後又失去工作，因為經濟上的困難最後放棄就醫，目前只能靠3名孩子半工半讀扛起家中重擔，妻子也去當清潔員幫忙。桑托斯表示，「他們一家都是心地善良的好人，不應該落得如此處境，希望他們能有機會獲得幫助。」