女友氣提分手「抓龍筋式」扯裂下體12公分　男友痛到崩潰

▲警方證實受害男友下體的傷口長達12公分。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

記者黃翊婷／綜合報導

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美國伊利諾州一名30歲的女子不滿43歲的男友提分手，不僅猛力熊抱企圖逼對方回心轉意，甚至使出「抓龍筋」手狂扯下體，導致男友下體被扯裂一道深1公分、長12公分的傷口，最後落入被警方逮捕的窘境，這下不僅復合無望，還得吃上官司。

根據《紐約每日新聞》18日報導，伊利諾州迪凱特（Decatur）警方發表一份聲明表示，這位30歲的婦女在上月24日被指控對男友家暴，目前已經將人逮捕，後續則會依嚴重家庭暴力罪將人起訴。

▲男友想分手，卻慘遭女友拉扯下體報復。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

雖然警方並未公布當事人雙方姓名，但受害的男友透露，他是因為女友老是長時間在外鬼混，實在是忍不下去了才會提出分手，沒想到女友不肯離開，還反過來熊抱，他趕忙掙脫，下一秒就被抓住下體，「她拉扯我的生殖器，這真的很痛苦。」

男友描述，第一次被抓住時有用力將女友推開，結果對方又撲上來，還抓得比上一次更緊，雙方拉扯將近1分鐘，接著他就感覺到下體非常疼痛，原來是被扯裂一道深1公分、長12公分的傷口，當下真的是又痛又傻眼。