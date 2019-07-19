27年前影片曝！緊貼辣妹熱舞「忘情舔下唇」　川普邀性侵富商出席豪奢派對

記者張方瑀／綜合報導

美國億萬富翁艾普斯坦（Jeffrey Epstein）被爆出性侵未成年少女後，總統川普（Donald Trump）一直試圖與這位「麻吉」劃清界線，但近日外媒曝光的一段「派對」影片，直接狠打臉川普。這段27年前在海湖莊園（Mar-a-Lago）拍攝的影片中可以看到，川普與艾普斯坦在派對上交談的非常熱絡，且還找來美女啦啦隊員助興，川普還拍了啦啦隊員的屁股，並摟著她們來段貼身熱舞。

請繼續往下閱讀...

NBC晨間節目《早安，喬》（Morning Joe）17日在節目上播出這段影片，影片中的川普打著粉紅色的領帶，與美式足球「水牛城比爾」（Buffalo Bills）、「邁阿密海豚」（Miami Dolphins）的美女啦啦隊員熱舞親密熱舞，只見川普不斷摟著對方的腰，甚至還輕拍了她的屁股，這些啦啦隊員也不吝於貼到川普身上。

▲艾普斯坦涉嫌性侵未成年少女、性交易仲介。（圖／路透社）



隨後，派對來賓艾普斯坦抵達現場，川普立刻向前招呼，不斷和他交頭接耳。此時啦啦隊員也正在前方扭腰擺臀，川普也情不自禁的跟著擺動身體，還咬了咬下唇，然後轉身與一旁的艾普斯坦討論起前方的啦啦隊員，甚至還指了其中一位說，「你看，她超級辣。」接著川普再向艾普斯坦講了幾句話，讓他直接笑彎了腰。

諷刺的是，就在艾普斯坦因因涉嫌販運人口性交易、性侵未成年少女等罪嫌遭到逮捕後，川普就極力與他劃清界線，甚至在媒體訪問中直言，他們吵架之後，已經近15年沒和艾普斯坦說過話，更說了兩次「我不是他的粉絲」。

►►川普富商好友涉性侵、逼40未成年少女賣淫！塞1000萬給證人封口



►►「放水」性醜聞富豪僅服刑13月 美勞工部長請辭…川普讚好人才