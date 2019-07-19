冷血男花46萬獵獅拒付小孩學費　女兒轟噁心：再也不叫他爸

▲加拿大夫妻達倫和卡洛琳參加戰利品狩獵，殺死巨獅後熱吻慶祝。（圖／翻攝自Twitter@isyochoa）

記者吳美依／綜合報導

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加拿大男子達倫參加戰利品狩獵，殺死獅子後還和妻子熱吻慶祝，殘忍照片引來各界抨擊。女兒希妮17日拍影片表示，父親花費1.5萬美金（約新台幣46.5萬元）參加戰利品狩獵，卻拒絕支付小孩大學學費，「我覺得很噁心，拒絕再叫他一聲『爸爸』。」

▲希妮說絕對不再叫達倫「爸爸」。（圖／翻攝自Shessosyd ! Youtube頻道）

希妮表示，她是個很喜歡動物的人，親生父親和再婚妻子卻獵殺獅子為樂，「達倫，如果你看到這部影片，請了解我不會再叫你『爸爸』，你是個可怕的人。」她直說戰利品狩獵實在太病態，「我永遠搞不懂這些人在想什麼，射殺獅子這種漂亮生物，竟然還覺得很驕傲。」

19歲的希妮透露，達倫外遇並決定離婚，10年來總是捏造藉口不願意探視小孩，只願意支付最低額度的撫養費，等到女兒滿18歲以後更是一毛都不給，「我媽媽獨自承擔我的大學學費，他卻連一點忙都不想幫，寧願花錢到南非去獵殺獅子。」

加拿大夫妻達倫和卡洛琳到南非觀光時，參加拉格里拉（Legelela Safaris）公司舉辦的戰利品狩獵（Trophy Hunting）活動，獵殺巨大公獅以後在屍體後方熱吻。旅遊公司發布照片後引發各界抨擊，火速關閉各大社群帳號與官方網站，不過殘忍貼文已被許多網友分享備分。

據悉，部分非洲旅遊公司主打狩獵行程吸引遊客，將獅子、大象、犀牛等大型動物趕進圍欄裡，供觀光客盡情屠殺。熱衷於打獵的人認為這是一項「運動」，他們也會將戰利品的皮膚、頭顱或者身體部位當成紀念品帶回家。

END THIS HORROR: #DarrenCarter and #CarolynCarter, from #Edmonton, #Alberta, #Canada, celebrate their kill on a hunting trip with Legelela safaris in South Africa. pic.twitter.com/LXCFx7KKpq