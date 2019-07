冷血男花46萬獵獅拒付小孩學費　女兒轟噁心：再也不叫他爸

▲加拿大夫妻達倫和卡洛琳參加戰利品狩獵,殺死巨獅後熱吻慶祝。(圖/翻攝自Twitter@isyochoa)

記者吳美依/綜合報導

加拿大男子達倫參加戰利品狩獵,殺死獅子後還和妻子熱吻慶祝,殘忍照片引來各界抨擊。女兒希妮17日拍影片表示,父親花費1.5萬美金(約新台幣46.5萬元)參加戰利品狩獵,卻拒絕支付小孩大學學費,「我覺得很噁心,拒絕再叫他一聲『爸爸』。」

▲希妮說絕對不再叫達倫「爸爸」。(圖/翻攝自Shessosyd ! Youtube頻道)

希妮表示,她是個很喜歡動物的人,親生父親和再婚妻子卻獵殺獅子為樂,「達倫,如果你看到這部影片,請了解我不會再叫你『爸爸』,你是個可怕的人。」她直說戰利品狩獵實在太病態,「我永遠搞不懂這些人在想什麼,射殺獅子這種漂亮生物,竟然還覺得很驕傲。」

19歲的希妮透露,達倫外遇並決定離婚,10年來總是捏造藉口不願意探視小孩,只願意支付最低額度的撫養費,等到女兒滿18歲以後更是一毛都不給,「我媽媽獨自承擔我的大學學費,他卻連一點忙都不想幫,寧願花錢到南非去獵殺獅子。」

加拿大夫妻達倫和卡洛琳到南非觀光時,參加拉格里拉(Legelela Safaris)公司舉辦的戰利品狩獵(Trophy Hunting)活動,獵殺巨大公獅以後在屍體後方熱吻。旅遊公司發布照片後引發各界抨擊,火速關閉各大社群帳號與官方網站,不過殘忍貼文已被許多網友分享備分。

據悉,部分非洲旅遊公司主打狩獵行程吸引遊客,將獅子、大象、犀牛等大型動物趕進圍欄裡,供觀光客盡情屠殺。熱衷於打獵的人認為這是一項「運動」,他們也會將戰利品的皮膚、頭顱或者身體部位當成紀念品帶回家。

END THIS HORROR: #DarrenCarter and #CarolynCarter, from #Edmonton, #Alberta, #Canada, celebrate their kill on a hunting trip with Legelela safaris in South Africa. pic.twitter.com/LXCFx7KKpq