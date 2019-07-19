京阿尼大火燒毀原稿！影響新作劇場版上映　京版電車延後合作活動

▲《紫羅蘭永恆花園》畫風細膩唯美引發關注。（圖／翻攝自Twitter／@Violet_Letter）



記者張方瑀／綜合報導

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京都動畫（京都アニメーション）18日遭蓄意縱火，造成內部員工33人死亡，許多手繪原稿付之一炬，多位動畫監督也下落不明。該公司最新動畫作品《紫羅蘭永恆花園》外傳，原訂在今年9月限定播映，劇場版則是在2020年1月10日上映，目前尚未公布停播消息，不過日媒普遍認為，這次的意外可能會讓許多準備上映的作品受到影響。

【#ヴァイオレット・エヴァーガーデン 振り返りムービー紹介 18】

本日ご紹介するのは「撮影」の制作風景です。手描きのキャラクターや背景を重ね合わせて光やエフェクトを加え、映像を完成させていきます。光の表現は本作のこだわりのひとつです！https://t.co/sUTrOLbf5B #VioletEvergarden pic.twitter.com/7t4qQCC61Y

京都動畫又被動畫迷稱作「京阿尼」，從2003年開始獨立製作動畫後，推出了非常多膾炙人口的優秀作品，2018年首播的《紫羅蘭永恆花園》（ヴァイオレット・エヴァーガーデン）其細膩的繪畫風格，更引發動漫迷熱烈討論。批踢踢希洽板（C Chat）的網友指出，東阿尼的動仕人員（仕上げ）簡直是神人等級，「這部作品的畫面很大一部份要歸功於京阿尼經驗老道的動仕人員，能留住有經驗的人才，才是京阿尼作品能維持穩定水準的關鍵之一。」

不過《產經新聞》指出，原訂在今年9月限定推出的外傳，以及2020年1月10日上映的劇場版，都有可能受到意外影響而延期或取消。火災過後，京都動畫已經在推特宣布，取消原定19日上映的《劇場版 FREE! 男子游泳部 -Road to the World-夢》。

明日7/19（金）より最新Verとなる予定でした『2020 夏』続報について、公開を中止とさせて頂きます。何卒ご了承賜れますと幸いに存じます。

另外，京版電車與京都動畫合作，預定於2019年7月20日開始的「京阪電車×吹響吧！上低音號2019」（京阪電車×響け！ユーフォニアム2019）活動，目前也在官網宣布延期。



「京阪電車×響け！ユーフォニアム2019」の開催延期についてお知らせいたします。 pic.twitter.com/yLTe3J9tJm