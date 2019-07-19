京阿尼縱火嫌燒傷自己腿...傳無生命跡象！網怒翻：死掉太便宜他了

▲京阿尼遭縱火，死傷慘重。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

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日本京都動畫（京都アニメーション，又稱京阿尼）昨日遭人縱火，造成33名員工身亡，35人輕重傷的重大事故。而41歲的嫌犯也在縱火後，試圖逃離現場，但因臉部、胸、手以及腿部都受到嚴重燒傷，在距離現場不到100公尺處就被警方逮到。

據了解，嫌犯犯案持口裡不斷喊著「他們抄襲」、「去死」等字眼，衝進京阿尼工作室一樓的玄關後，播撒可燃液體，惡意縱火。因失火的範圍大，嫌犯自己也燒傷，被警方逮捕後送醫治。日媒報導，由於嫌犯被燒傷的面積大，已經被進加護病房，且狀況不甚理想，警方想訊問都相當困難，據傳已無生命跡象。

警方初步調查，嫌犯並非京阿尼的員工，也與動畫公司沒有特別關聯，從錢包中的證件裡發現，該男的居住地是登記在關東地區，目擊者提到，在犯案現場看到警方問嫌犯「為什麼要這麼做？」嫌犯疑似回答「跟抄襲有關」，這個動機也在網路上引起熱議，但還未得到證實。

▲嫌犯被捕時畫面曝光。（圖／翻攝自日媒「ANNnews」）

由於嫌犯傳出有生命危險，讓網友們感到非常憤怒，激動表示不能這麼便宜縱火男，「一定要救活，不然犯人死得實在太便宜」、「我要親眼看他被處死」、「這樣真的不行，他應該被送到地獄才對」、「絕對不能讓他用死來逃過一切」、「得活著還債才行」。

《全日本新聞網》（ANNnews）也公布了嫌犯被逮時的照片，他身穿紅色上衣及牛仔褲，警察制伏後倒在地上，雙腿和腳背明顯燒傷，其中以右小腿最嚴重，牛仔褲管邊緣也燒焦。現場還找到嫌犯留下的好幾把刀子。

這場惡火從當地時間18日早上10點半開始，過了5個小時才被撲滅，共出動49台消防車。京阿尼工作室內有74名員工，其中33人無法及時逃出身亡，包含12名男性及20名女性，還有一人性別不明，36人受到輕重傷，5人生死未卜。